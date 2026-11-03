Torrox acude a la WTM con el objetivo de seguir seduciendo al turista británico

Torrox acude a la feria internacional de turismo World Travel Market (WTM), que se celebra del 3 al 5 de noviembre, con el objetivo de seguir seduciendo al turista británico. Entre otras novedades, la imagen del municipio con el eslogan “Feel Paradise” se proyectará en mupis digitales durante la feria de turismo londinense en Oxford Street y Portman Square. El alcalde de Torrox, Óscar Medina, la primera teniente de alcalde, Paula Moreno, y la concejala de Presidencia, Mari Ángeles España, han ultimado estos días los detalles de la campaña del municipio en Londres, que incluye nuevo material promocional para visitantes y profesionales que será repartido en las distintas reuniones de trabajo proyectadas.

Torrox mostrará en el mercado británico la fortaleza de su oferta global, caracterizada por la proximidad al aeropuerto internacional de Málaga, la calidad de sus nueve kilómetros de costa y un interior de referencia en Andalucía, poniendo un acento especial en el distintivo "Mejor Clima de Europa" certificado. Todo ello apoyado en la solidez de los sectores productivos locales y en una red comercial y hostelera volcada en la calidad a lo largo de Torrox pueblo, Torrox Costa y El Morche. La presencia bajo el paraguas promocional de Andalucía, Málaga y la Costa del Sol refrenda una estrategia a largo plazo orientada a la excelencia, la sostenibilidad y la diversificación de mercados.

Torrox acoge actualmente a más de 1.800 residentes británicos integrados en una comunidad cosmopolita de hasta noventa nacionalidades. Este arraigo internacional coincide con el liderazgo demográfico del municipio en su partido judicial, superando ya los 23.000 habitantes empadronados. La alianza natural entre la Sierra de Almijara y el mar Mediterráneo depara una temperatura media anual de 18°C que garantiza la actividad turística durante los 365 días del año, permitiendo desestacionalizar la demanda tanto en la franja litoral como en la oferta de interior. Así, Torrox se presenta en Londres como un enclave que ha reforzado su encanto natural como un modelo de residencia y convivencia internacional, combinando el atractivo de su costa con una oferta de turismo rural líder en Andalucía.

Al margen, en la WTM también se promocionará la alianza entre el municipio y la localidad granadina de Monachil, formalizada en el convenio "MarVeleta". Ambos destinos, junto a Sierra Nevada, impulsan este acuerdo de promoción turística conjunta con el objetivo de complementar la oferta de sol, playas y turismo rural de Torrox con la estación de esquí granadina para reforzar la experiencia de los visitantes.

De hecho, en el material promocional desplegado se refleja gráficamente este concepto mediante una composición fotográfica que fusiona en una misma imagen a un deportista esquiando sobre la nieve y practicando pádel surf en la costa torroxeña, bajo los lemas "Sol y Nieve" y "El Mejor Clima de Europa", destacando la posibilidad de esquiar y darse un baño en el mar el mismo día.