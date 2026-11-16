BYD Caetano celebra los Black Days con las mejores condiciones del año

BYD Caetano presenta sus esperados Black Days, una campaña que reúne las mejores condiciones comerciales del año y convierte cada visita al concesionario en una experiencia llena de sorpresas.

Durante todo el mes de noviembre, los clientes que se acerquen a cualquiera de sus concesionarios de Málaga, Marbella, Sevilla, Dos Hermanas, Córdoba, Huelva, Algeciras y Jerez de la Frontera podrán descubrir toda la gama BYD con descuentos de hasta 14.260 €, financiación sin pagar hasta abril de 2027 y 3 años de carga gratis, además de cargador de regalo, unas condiciones que no se han visto en todo el año y que despiertan ya la curiosidad de muchos andaluces.

Pero los Black Days de BYD Caetano van mucho más allá de las ofertas. La compañía ha preparado sorpresas inolvidables durante las visitas, convirtiendo esta campaña en una oportunidad única para descubrir de cerca la tecnología, el diseño y la innovación de la marca.

¡Los mejores días para estrenar un BYD ya están aquí! Una oportunidad excepcional para dar el salto a la movilidad eléctrica e híbrida enchufable con condiciones que solo estarán disponibles hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones de esta promoción en nuestros Concesionarios BYD Caetano de Andalucía.