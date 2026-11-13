Málaga celebrará los 25 años del Martín Carpena con una gala musical sin precedentes

El Palacio de Deportes José María Martín Carpena celebrará su 25 aniversario el próximo 12 de diciembre con una gran gala musical que reunirá a algunos de los artistas más destacados del panorama nacional. Una cita especial que convertirá el recinto malagueño en el escenario de una celebración que irá más allá de la música, con homenajes, recuerdos y momentos dedicados a repasar los acontecimientos que han marcado todos estos años de historia.

Pablo López, Antonio Orozco, Pastora Soler, Antoñito Molina, María Peláe, María José Llergo, Antonio José, Depol, Efecto Mariposa y Javier Ojeda serán algunos de los grandes protagonistas de una gala que contará con Rocío Madrid como presentadora. Una combinación de artistas de diferentes generaciones y estilos musicales del panorama musical español que compartirán escenario en este día tan especial.

A ellos se sumarán Álvaro García, Mesalla, Carmen Ferre, Lachispa, La Llave, Lydia Sánchez, Manuel Muñoz y Marasmo, además de DJ Monchi y DJ Violetta Arriaza. Una programación que combina nombres con una reconocida trayectoria junto a nuevos talentos, reflejando la diversidad de propuestas musicales que pasarán por el escenario del Martín Carpena.

Más allá de las actuaciones, la gala ofrecerá un recorrido por la historia del pabellón a través de un espectáculo que combinará contenidos audiovisuales, homenajes y algunos de los momentos más significativos vividos allí. Una propuesta que tendrá como hilo conductor la memoria, el deporte, la cultura y el futuro, poniendo en valor la estrecha relación del palacio con la ciudad malagueña.

Entre los momentos más destacados de la noche se encuentra el homenaje a José María Martín Carpena, que hará un repaso por algunos de los grandes acontecimientos deportivos que han marcado la trayectoria del pabellón. La música tomará, después, el protagonismo con las actuaciones de los artistas invitados.

Desde su inauguración, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena se ha consolidado como uno de los principales espacios deportivos y culturales de Málaga. Con más de diez millones de espectadores a lo largo de estos 25 años y una capacidad de 11.300 personas, sus instalaciones han acogido grandes acontecimientos deportivos, conciertos y espectáculos que lo han convertido en uno de los recintos de referencia de la ciudad.

La organización de esta gala corre a cargo de Eternidad Eventos, Talent y 33 Producciones, que han apostado por una celebración que reconoce la trayectoria del Martín Carpena y su importancia para la ciudad. Un encuentro que busca reunir a diferentes generaciones de público y poner en valor a todas las personas que, durante este cuarto de siglo, han contribuido a escribir la historia del recinto.

Con esta celebración, el Martín Carpena no solo recordará los grandes momentos de sus primeros 25 años, sino que también dará comienzo a una nueva etapa de su historia. Una noche para reconocer todo lo vivido, celebrar el presente y mirar hacia los próximos años de uno de los espacios más representativos de Málaga.

Las entradas ya están a la venta desde este viernes 13 de noviembre en: https://www.enterticket.es/eventos/25-aniversario-martin-carpena-276858.