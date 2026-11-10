Falsa alarma por una maleta sospechosa en Málaga

La Policía Nacional ha activado este martes un amplio protocolo de seguridad en Málaga capital ante una amenaza de bomba por una maleta sospechosa. El aviso se ha recibido a las 12:00h al hallarse una maleta gris, tipo trolley, en la intersección entre Calle Córdoba y Avenida Manuel Agustín Heredia. El bulto estaba abandonado en la acera de la raqueta de tráfico junto al edificio de la Dependencia Provincial de Aduanas.

Rápidamente, se ha desplegado un amplio dispositivo, con al menos dos helicópteros y un dron, que han sobrevolado buena parte del centro histórico, el Soho y el Paseo del Parque; la participación de la unidad canina y el corte de las calles aledañas. Se ha restringido el paso y el tráfico de vehículos en Calle Córdoba, Muelle Heredia, Alameda de Colón, Paseo de los Curas, Avenida de José Mª Garnica y Calle Salitre.

Como es habitual en estos casos, se ha movilizado a los agentes de los TEDAX (Técnicos en Desactivación de Artefactos Explosivos), que han revisado el equipaje. Tras el registro, la Policía Nacional ha confirmado que no contenía sustancias explosivas y que se trataba de una falsa alarma.

Finalmente, se ha levantado el cordón policial y se ha reabierto el tráfico en las vías afectadas.