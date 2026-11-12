Cotter Comunicación impulsa una gran Navidad solidaria en Málaga a favor de Fundación Olivares

Cotter Comunicación pone en marcha una gran iniciativa solidaria de cara a la Navidad a favor de Fundación Olivares, con el objetivo de sumar esfuerzos, implicar al tejido empresarial y a la ciudadanía y contribuir a que estas fechas sean un poco más especiales para quienes más lo necesitan.

El proyecto se articula en torno a tres acciones: una Gran Cesta Solidaria de Navidad, una recogida de juguetes y regalos para niños y adolescentes y un Gran Market Navideño en El Balneario, que se celebrará el próximo 20 de diciembre. Tres propuestas diferentes que comparten un mismo propósito: convertir la solidaridad en una forma de celebrar la Navidad.

«En Cotter Comunicación creemos que nuestro trabajo también puede servir para impulsar iniciativas que tengan un impacto positivo en nuestro entorno. Queríamos hacer algo especial esta Navidad, implicarnos de verdad y conseguir que muchas empresas y personas se sintieran parte de un mismo proyecto. Cuando sumamos esfuerzos, podemos llegar mucho más lejos», señala Vanessa Cotter, responsable de la agencia.

Una Gran Cesta Solidaria que sigue creciendo

La Gran Cesta Solidaria de Navidad es una de las principales acciones de este proyecto. La organización se encuentra actualmente en pleno proceso de contacto con empresas, marcas, firmas y entidades, tanto malagueñas como nacionales, para reunir productos y experiencias que formen parte de una cesta cuyo valor ya supera los 5.000 euros y continúa aumentando cada día.

Las papeletas, con un precio de 5 euros, ya están a la venta y toda la recaudación se destinará a Fundación Olivares. El sorteo tendrá lugar el 20 de diciembre, a las 17:30 horas, durante la celebración del market navideño en El Balneario.

Puntos de venta de las papeletas:

● Sede Fundación Olivares: Avenida Arroyo de los Ángeles 50, (La Noria)

● El Balneario: Calle Bolivia, 2, Málaga.

● Cotter Comunicación: Paseo de Cerrado de Calderón, 18, Edificio Mercurio Oficina M, Málaga. Teléfono: 952 20 24 98.

● Farmacia Cerrado de Calderón: Paseo de Cerrado de Calderón, 18, Málaga.

Paulette: Paseo de Reding, 53, Málaga.

● La Danse Studio: Paseo de Cerrado de Calderón, 18, Edificio Mercurio, tercera planta, Málaga.

● Coser y Planchar: Paseo Cerrado de Calderón, 1 Multicentro, Málaga

La cesta solidaria cuenta con la colaboración de Julieta Brand, Sushita, Inspiring Soho, Vera Blonde, Farmacia Cerrado de Calderón, Gran Hotel Miramar, ZAMRODart, El Balneario, Flores Reding, Crisal Decoración, Trocadero, Novva Drop, Munay Velas, Cervezas Victoria, Edan Clay, Javier Sierra, Salón Gil, Taró, Ababor, Pizzería Ummo, Er Pichi de Cai, Elecé Clothes, La Pausa Spa, Natura Bissé, La Boda de Nicoletta, Fundación Olivares, Fundación Málaga, Alma del Olivo, Flamingueo, Holiday Gym, Electrolit, Paulette, Ana de la Montaña, Hundred Shoes, La Danse, Monkey Boutique, La Amapola Roja, James Malone, Dosmalinches, Holiday World, Margui Brand, Ringana, Calymirto, Inias Studio, Reme Moreno, Sardiné, Disciple Toys, Eli Uñas, Ildhorit, Mentes Expertas, Camcabeceros y No Soy Santa, entre otras firmas y colaboradores que han querido sumarse a esta iniciativa solidaria.

La iniciativa cuenta también con el patrocinio de Fortuny Hogares Únicos, cuya aportación económica es un plus a favor de Fundación Olivares. Su colaboración se suma a la de las numerosas marcas y empresas que han querido implicarse en esta Navidad solidaria, ya sea mediante donaciones económicas o aportando productos y experiencias para la Gran Cesta de Navidad. Las empresas interesadas pueden ponerse en contacto con Cotter Comunicación para conocer las distintas formas de colaboración.

Entre los regalos y experiencias que forman parte de la Gran Cesta Solidaria de Navidad se encuentran un vale para alquilar un vestido de Novva Drop, una blazer de Julieta Brand, dos noches de hotel en el Gran Hotel Miramar, cenas en establecimientos como Trocadero, El Balneario, Er Pichi de Cai y Sushita, un cuadro de Laura Zambrano, un bolso de Ana Vera, un tratamiento facial de La Pausa Spa y un bono familiar para el Beach Club de Holiday World, entre otros muchos regalos que siguen incorporándose a la cesta. Una selección que combina moda, arte, gastronomía, bienestar y experiencias para disfrutar, y cuyo valor continúa creciendo gracias a la generosidad de las marcas y empresas colaboradoras.

«Queremos que sea la cesta solidaria de mayor valor de estas Navidades, y estamos trabajando para que siga creciendo con la participación de muchas más empresas. Nos hace especial ilusión ver cómo se van sumando nuevas marcas y cómo cada una aporta algo diferente. No se trata solo del valor de los productos, sino de todo lo que hay detrás: la generosidad de quienes colaboran y las ganas de ayudar», explica Vanessa Cotter.

La responsable de Cotter Comunicación anima también a la ciudadanía a participar comprando papeletas. «Por cinco euros, cualquier persona puede

colaborar con Fundación Olivares y, al mismo tiempo, optar a una cesta que estamos preparando con muchísimo cariño. Nos gustaría que la gente la sintiera como algo de toda Málaga, que se animara a participar y que nos ayudara a darle todavía más visibilidad».

Regalos para que ningún niño ni adolescente se quede fuera

El segundo eje del proyecto es una gran recogida de juguetes y regalos dirigida a niños y adolescentes, con la intención de que también puedan disfrutar de la ilusión de recibir un regalo durante estas fechas.

Se recogerán juguetes y artículos nuevos, sin estrenar, desde juegos infantiles hasta propuestas adaptadas a los gustos e intereses de los adolescentes. Entre las opciones se incluyen productos tecnológicos, artículos de maquillaje, juegos y otras ideas de regalo pensadas para distintas edades.

Las donaciones podrán entregarse en Fundación Olivares y en la oficina de Cotter Comunicación. La organización anima tanto a particulares como a empresas a participar, prestando especial atención a los adolescentes, cuyas preferencias también deben tenerse en cuenta a la hora de elegir un regalo.

Un Gran Market Navideño en El Balneario

El proyecto culminará el domingo 20 de diciembre con un Gran Market Navideño en El Balneario, uno de los espacios más emblemáticos de Málaga, que cede sus instalaciones de manera gratuita para hacer posible esta jornada solidaria.

El mercado abrirá sus puertas de 12:00 a 19:00 horas y reunirá a marcas de moda, complementos, decoración y artesanía en un entorno pensado para disfrutar del ambiente navideño, descubrir propuestas originales y adelantar las compras de estas fiestas.

La jornada contará también con música en directo, en una cita abierta a todos los públicos que busca combinar ocio, compras y solidaridad. La entrada será libre y gratuita.

Uno de los momentos centrales del día será el sorteo de la Gran Cesta Solidaria de Navidad, previsto para las 17:30 horas. El market se convertirá así en el punto de encuentro de las tres acciones que conforman el proyecto, reuniendo a colaboradores, participantes y ciudadanos en torno a una misma causa.

La cesión gratuita del espacio por parte de El Balneario constituye una colaboración fundamental para hacer realidad la jornada y demuestra cómo la implicación de las empresas puede contribuir a impulsar iniciativas solidarias en la ciudad.

«Nos hacía especial ilusión que el proyecto tuviera también un día de encuentro, en el que la gente pudiera venir, disfrutar del market, conocer las marcas participantes y colaborar con la fundación. Queremos que sea una jornada bonita, abierta a todo el mundo, en la que la solidaridad se viva de una manera cercana y natural. Estamos muy agradecidos a El Balneario por facilitarnos el espacio y ayudarnos a hacerlo posible», destaca Vanessa Cotter