Lidl inaugura un nuevo supermercado de más de 1.500 m² en Torre del Mar tras invertir más de 7,5 M€

Lidl impulsa su presencia en la provincia malagueña con la apertura de un nuevo establecimiento en Vélez-Málaga, concretamente en Torre del Mar, en el número 58 de la calle Carrera de las Angustias. La compañía ha invertido más de 7,5 millones de euros en la construcción y equipamiento de este moderno supermercado, que ya ha abierto sus puertas al público.

De forma paralela a esta inauguración, el establecimiento asume temporalmente la actividad del histórico punto de venta situado en la Av. del Rey Juan Carlos I, 14, cerrado para acometer una modernización integral de sus instalaciones y cuya apertura está prevista para el segundo semestre de 2027.

Para acoger esta demanda con los más altos estándares de servicio, la tienda cuenta con una amplia sala de ventas de más de 1.500 metros cuadrados y un aparcamiento con 96 plazas, entre las que se incluyen tres puntos de recarga para vehículos eléctricos. Estas instalaciones buscan facilitar una experiencia de compra más cómoda y, al mismo tiempo, avanzar en la apuesta de Lidl por una movilidad más sostenible.

Al frente de estas dependencias, el supermercado arranca con un equipo de 37 personas, sumándose así al millar de empleos directos que Lidl sostiene en la provincia de Málaga. De este modo, la cadena continúa reforzando su contribución al tejido laboral y económico del entorno.

De cara al consumidor, el centro presta atención ininterrumpida de lunes a sábado, de 9:00 a 21:30 horas. En sus lineales, los clientes pueden encontrar el surtido habitual de Lidl —fruta y verdura, carne y pescado, o pan y bollería recién horneados, además de productos secos, cosmética y limpieza—, complementado con una destacada oferta de proveedores locales como la leche Puleva o las cervezas Victoria y Alhambra. A ello se suman novedades como el nuevo módulo de carne para Airfryer, la marca de alimentación para mascotas Max & Mila y los productos de la campaña de Navidad Deluxe y Favorina.

Eficiencia energética

Más allá de su propuesta comercial, la sostenibilidad ha vertebrado el diseño técnico del inmueble. En el marco del modelo constructivo de Lidl, la cubierta integra 520 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos capaces de abastecer buena parte del consumo energético del establecimiento. El edificio incorpora igualmente iluminación LED integral, climatización de bajo consumo, materiales de aislamiento adaptados al clima costero y grifería temporizada para reducir el gasto hídrico.

Plan de expansión de Lidl en Málaga

Ubicada en Torre del Mar, núcleo turístico neurálgico de la comarca de la Axarquía, esta tienda eleva a 36 los supermercados de Lidl en la provincia de Málaga y se convierte en la cuarta apertura que la cadena formaliza en el territorio en menos de un año y la novena en los últimos cinco ejercicios, consolidando su implantación en la provincia. De esta forma, a las aperturas realizadas en Málaga capital, concretamente en el centro y el litoral en 2021, El Cónsul en 2022, Churriana en 2023 y Carretera de Cádiz en enero de 2026, se suman las realizadas en Benalmádena en 2024, Alhaurín de la Torre en 2025, San Pedro de Alcántara en febrero de 2026 y esta nueva de Torre del Mar.

Visita del nuevo alcalde de Vélez-Málaga

La apertura del establecimiento de Lidl en Torre del Mar ha adquirido un especial significado institucional al convertirse en el escenario de uno de los primeros actos oficiales de Jesús María Claros como máximo representante del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, apenas unos días después de haber sido elegido nuevo regidor. Una visita que pone de manifiesto la importancia de la inversión empresarial y la creación de empleo para el desarrollo económico del municipio. Durante el recorrido por las instalaciones ha estado acompañado por Sophie Chatel, directora regional de Lidl en Andalucía (zona de Málaga), así como por otros representantes municipales y de la cadena de supermercados.

Jesús María Claros ha aprovechado esta cita para destacar que “es una satisfacción dar la bienvenida a Lidl a Torre del Mar y comprobar cómo empresas siguen apostando por nuestro municipio, generando actividad económica y nuevas oportunidades de empleo

para nuestros vecinos. Cada nueva apertura supone un impulso para nuestra economía local y una oportunidad para las familias que buscan incorporarse al mercado laboral. Además, para mí es especialmente ilusionante que este sea uno de mis primeros actos como alcalde, acompañando a una empresa que amplía su presencia en nuestra ciudad y contribuye a su crecimiento”.

Por su parte, Sophie Chatel ha agradecido al Ayuntamiento su colaboración y las facilidades prestadas durante el proceso de puesta a punto del inmueble. La directora regional ha señalado que esta nueva tienda “supone un nuevo paso dentro del Plan de Expansión de Lidl en la Axarquía que nos permite seguir acercando nuestra propuesta de valor a los ciudadanos de la comarca”. Chatel ha añadido que la estrategia de crecimiento de Lidl se sustenta en un modelo de expansión sostenible, orientado a ofrecer establecimientos cada vez más cómodos y eficientes para el cliente, manteniendo el compromiso con una cesta de la compra de calidad al precio más competitivo posible.

Impacto económico y empleo en Málaga y Andalucía

Desde su llegada a la provincia de Málaga en 1997, Lidl ha ido reforzando progresivamente su contribución a la economía y al empleo del territorio malagueño. De acuerdo con los datos de la consultora PwC, la actividad de la compañía genera un impacto económico anual de 373 millones de euros en la provincia, una cifra equivalente al 0,95 % de su PIB.

Málaga concentra, además, la mayor plantilla de Lidl en Andalucía, con más de 950 trabajadores, y la tercera más numerosa de toda su red nacional, únicamente por detrás de Barcelona y Madrid. Si se tiene en cuenta el conjunto de empleos directos, indirectos e inducidos vinculados a su actividad, la cadena de supermercados contribuye al mantenimiento de más de 7.643 puestos de trabajo en la provincia, equivalentes al 1,01 % del empleo malagueño.

La aportación de Lidl alcanza también al conjunto de Andalucía, donde la compañía dispone de más de 140 establecimientos y emplea directamente a más de 4.100 personas. Su actividad genera cada año un impacto económico superior a los 2.020 millones de euros, el equivalente al 1,05 % del PIB andaluz.

En términos de empleo, la presencia de Lidl en la comunidad andaluza sostiene un total de 42.991 puestos de trabajo entre empleos directos, indirectos e inducidos, lo que representa el 1,24 % del empleo total de Andalucía.