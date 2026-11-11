Centro Comercial Larios celebra la II edición de ‘All you need is a dog’

Centro Comercial Larios, propiedad de MERLIN Properties, celebra del 12 al 14 de noviembre la II edición de ‘All you need is a dog’, un evento que vuelve a convertir el centro comercial en un punto de encuentro para los amantes de los perros. Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de una programación especial y gratuita con talleres, showcooking, música y actividades divulgativas pensadas para compartir tiempo de calidad con nuestras mascotas.

Con esta iniciativa, el Centro Comercial Larios reafirma su compromiso con el bienestar animal y la adopción responsable, creando espacios de encuentro en los que las personas puedan desconectar de la rutina y compartir tiempo con sus mascotas.

Talleres creativos, conciertos caninos y un showcooking para compartir momentos inolvidables con tu peludo

La programación contará con diferentes talleres creativos en los que los participantes podrán diseñar accesorios personalizados para sus perros. Entre ellos, destaca el taller de personalización de bandanas para perros, para decorar estos accesorios con estampaciones, sellos y motivos inspirados en el mundo animal, creando un accesorio exclusivo para acompañar a sus mascotas en sus paseos y aventuras, o el taller de personalización de dispensadores de bolsas higiénicas. En ambos casos, cada participante podrá incorporar el nombre de su perro o aquellos detalles que mejor representen su personalidad.

La música volverá a tener un papel protagonista con un nuevo ‘CANcierto’, una experiencia musical concebida para que personas y perros puedan disfrutar de la música en directo. De la mano de la artista Alicia Tamariz, el encuentro ofrecerá una propuesta adaptada a la sensibilidad auditiva de los animales.

El toque más artístico llegará de la mano de Omar Janaan, humorista, ilustrador y artista multidisciplinar malagueño, que protagonizará una sesión de live painting en

la que dibujará a los asistentes y sus mascotas a través de su singular universo gráfico. En sesiones de entre cinco y diez minutos, el artista captará la esencia de cada dúo con su característico trazo sintético en blanco y negro, creando una ilustración original.

La programación incluirá también un showcooking impartido por Francisco González Trejo, veterinario especializado en nutrición, que ofrecerá las claves para comprender qué alimentación es más adecuada para los perros. Durante la sesión se abordarán los mitos y verdades sobre la comida natural, los orígenes de los perros y cómo elaborar una dieta beneficiosa para su salud.

El aprendizaje y la convivencia también tendrán su espacio; la Escuela Canina K9 Málaga realizará un taller educativo, ‘Héroes de 4 patas’, para descubrir y aprender junto a los peludos de la casa.

Un espacio dedicado a la solidaridad y el bienestar animal

La Sociedad Protectora de Animales y Plantas de Málaga repite como asociación colaboradora y contará con un stand informativo en el que los visitantes podrán conocer su labor y la situación de los animales que buscan un hogar.

Además, se celebrará una pasarela protagonizada por perros de la Sociedad Protectora que se encuentran en adopción, una oportunidad para dar visibilidad a estos animales y acercar al público la importancia de la adopción responsable.

Todas las actividades son gratuitas y están diseñadas para que personas y perros compartan momentos de diversión y relajación, al tiempo que se fomenta la sensibilización sobre el bienestar animal. La programación detallada y la reserva de plazas para las actividades de la II edición de ‘All you need is a dog’ están disponibles en la web www.larioscentro.com.

Con esta segunda edición, Centro Comercial Larios refuerza su compromiso como espacio pet friendly y su vínculo con las familias malagueñas, promoviendo iniciativas que unen ocio, sensibilización y solidaridad en torno al bienestar de los animales.