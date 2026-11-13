Un centenar de jóvenes estrena en Google Málaga la nueva edición de las Jornadas Jóvenes Emprendedores

Un centenar de jóvenes se dio cita este jueves en el Google Safety Engineering Center (GSEC) de Málaga para estrenar la nueva edición de las Jornadas Jóvenes Emprendedores, organizadas por MSGrowth. Durante cinco horas, empresas e instituciones les ofrecieron ideas, referentes y recursos concretos para dar el paso de emprender.

La apertura institucional corrió a cargo de Mercedes Martín España, concejala delegada de Juventud del Ayuntamiento de Málaga, y Alba Ortiz, coordinadora provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Málaga, que dieron la bienvenida a los participantes.

El Área de Juventud municipal inauguró el turno de ponencias: Marina Jiménez y Abel Guerrero presentaron Embárriate y el Banco de Iniciativas Juveniles, dos programas para jóvenes que quieren impulsar sus propias ideas en la ciudad. Le siguieron David Muñoz, de Axtra Gaming, el club de eSports nacido en Vélez-Málaga, que mostró cómo los videojuegos pueden convertirse en un proyecto empresarial; José Manuel Montalvo, de Fundación Grupo Premium, que explicó cómo un negocio hostelero puede mejorar la ciudad en la que opera; y Cristina Carmona, de Grupo Cárnico Dacrisa, que contó cómo se digitaliza un sector tan tradicional como el cárnico.

Tras una pausa para el desayuno y el networking, Norberto Nieto presentó Freak Point, la tienda con la que la Fundación Autismo Sur genera empleo para personas autistas, y Roberto García, David Jiménez y Santiago Castellanos, de OVB, hablaron de las oportunidades de emprender en el sector financiero.

El tramo final estuvo dedicado a cómo financiar y lanzar un proyecto. Carlos Sayago, del IAJ, desgranó el Plan InnovaActiva, que ofrece hasta 9.000 euros a fondo perdido a jóvenes que quieren poner en marcha su empresa, y Nacho Bosch, de EuropeLead, cerró la mañana con las claves del marketing digital para conseguir los primeros clientes.

Con esta cita arranca una edición que prevé más de diez encuentros en la provincia. Desde sus inicios, las Jornadas Jóvenes Emprendedores han reunido a más de 3.000 jóvenes en más de 9 ciudades, con el apoyo de más de 50 patrocinadores y colaboradores.

La iniciativa ha sido posible gracias al apoyo de: Ayuntamiento de Málaga, Instituto Andaluz de la Juventud, Google, Fundación Grupo Premium, Cervezas Victoria, Grupo Cárnico Dacrisa, Daurum, OVB, Publikit, Olin y Grupo Cliniher.

Organiza: MSGrowth