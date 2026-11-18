La Universidad Europea de Andalucía la celebrado la inauguración oficial de su Máster en la Industria del Lujo, un programa con el que la institución apuesta por formar a los profesionales que necesita uno de los sectores de mayor valor añadido de la economía malagueña.

Lejos del formato protocolario habitual, la apertura se celebró en torno a un café en las gradas del Business Lab, el aula experimental del campus. La elección no fue casual: en el lujo, el valor reside en los detalles, en la cercanía y en una conversación sin artificios. Esa idea —el llamado lujo silencioso, que antepone la calidad, la discreción y la experiencia a la ostentación— estuvo presente durante todo el encuentro.

Al acto asistieron Jacobo Florido, concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Málaga y concejal del distrito Puerto de la Torre; Daniel Hormigo, rector de la Universidad Europea de Andalucía; José Ignacio de la Vega, decano de la Facultad de Ciencias Sociales; y Javier Sevilla, director del máster. También participaron Juanjo García, Antonio Benito y Manuel Román, de icbrg, agencia de comunicación del programa, así como los profesores Alejandro Terroba y Belén González, integrantes del claustro.

Una apuesta de la ciudad por el turismo de alto valor

Jacobo Florido subrayó el encaje del máster con la estrategia turística de Málaga, orientada a atraer un visitante de mayor valor añadido y a consolidar la ciudad como destino de calidad.

«Málaga ha decidido competir por calidad, no por volumen. Para eso necesitamos hoteles, servicios y experiencias a la altura, pero sobre todo necesitamos talento. Que una universidad de la ciudad forme a los profesionales del lujo es exactamente el tipo de alianza que el destino necesita», señaló Jacobo Florido.

Una decisión estratégica de la Universidad

El máster responde a una apuesta decidida del rectorado y del decanato por abrir un ámbito formativo sin apenas recorrido en la universidad española, con un enfoque práctico y vinculado al tejido empresarial del territorio.

«Lanzar este máster ha sido una decisión valiente, y la tomamos porque creemos que la universidad debe anticiparse a lo que el mercado va a necesitar. Málaga y la Costa del Sol concentran una actividad en torno al lujo que exige profesionales con una formación específica, y queremos estar ahí», afirmó el rector, Daniel Hormigo.

«El lujo no es solo un sector: es una forma de entender el servicio, la marca y la experiencia del cliente. Este programa nace con la vocación de formar profesionales capaces de trabajar en ese nivel de exigencia», añadió el decano, José Ignacio de la Vega.

Una demanda que llega desde el propio sector

El programa surge de una necesidad expresada por las empresas: hotelería de alta gama, real estate residencial, náutica, moda, gastronomía o servicios personalizados reclaman perfiles que combinen gestión, conocimiento de marca y comprensión del cliente de alto poder adquisitivo, y que hoy resultan difíciles de encontrar.

«Las empresas nos lo dicen con claridad: tienen proyectos, tienen clientes, pero no encuentran profesionales preparados. Este máster quiere cubrir ese hueco con un claustro que conoce el sector desde dentro», explicó Javier Sevilla, director del máster.

Más que un programa académico

El máster nace con la vocación de convertirse en punto de encuentro entre universidad, empresas, instituciones y profesionales vinculados al lujo y a los mercados premium de Málaga, Marbella y la Costa del Sol. Un ecosistema de conocimiento, talento y relaciones que contribuya a reforzar el posicionamiento del territorio en un sector clave para su economía.