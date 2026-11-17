El próximo jueves 3 de diciembre, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga volverá a ser el epicentro del liderazgo y la estrategia empresarial con la XVII edición de Andalucía Management, consolidado como el mayor encuentro empresarial de Andalucía. Con más de 690 empresarios y directivos de 375 empresas inscritas, la cita se perfila como una jornada de referencia para analizar cómo afrontar un entorno cambiante e incierto, bajo el lema «Liderar lo imprevisible».

La jornada comenzará con la intervención de Natalia Gironella, experta en comunicación no verbal y profesora de comunicación estratégica y desarrollo profesional en IE Business School, que explicará cómo funciona la atención cerebral y qué hace que un mensaje cale en los demás. Ofrecerá claves de autogestión emocional y comunicación no verbal para generar conexión inmediata y demostrar que comunicar bien multiplica la productividad de las organizaciones.

A continuación, Josu Ugarte, presidente de la Zona Ibérica de Schneider Electric, advertirá de que el verdadero riesgo para las empresas hoy no es equivocarse, sino no decidir. Con ejemplos reales y un marco claro para priorizar y actuar, defenderá que la transformación no es un proyecto, sino una responsabilidad de liderazgo.

Fidel Sendagorta, diplomático y escritor, analizará la crisis en las relaciones transatlánticas, de Ucrania a Irán pasando por Groenlandia, y se preguntará si la Alianza Atlántica sobrevivirá a las diferencias entre Europa y Estados Unidos.

Tras la pausa, José Carlos Díez, economista, autor y profesor de la Universidad de Alcalá, repasará los retos del nuevo escenario, con aranceles, conflictos bélicos, expansión industrial china e inteligencia artificial. Señalará también las oportunidades de Andalucía: su posición en el estrecho de Gibraltar, sus costes energéticos y su talento.

Juan Iturri, CEO de Grupo Iturri, planteará después la pregunta «¿Construir empresa desde Andalucía?». Reflexionará sobre el precio personal de emprender, la responsabilidad de crecer y la necesidad de levantar empresas con legado y vocación internacional.

La jornada matinal concluirá con la entrega de los Premios Andalucía Management, que reconocen a empresas destacadas por su contribución social y económica, continuidad empresarial y capacidad de innovación. Este año han resultado ganadoras Acesur, Instituto Español y Biorizon Biotech, elegidas entre 297 candidaturas, en las categorías de Desarrollo Empresarial, Empresa Familiar e Impacto Social, respectivamente.

Tras el cóctel y el almuerzo, Pilar Jericó, escritora y experta en gestión del talento y liderazgo, presentará el Change Mindset: los principales frenos al cambio y siete claves prácticas para liderarlo sin miedo en las organizaciones.

Por su parte, Néstor Guerra, cofundador y consultor de NCompany y experto en innovación corporativa, abordará «La organización agéntica», con un marco práctico para liderar la empresa en la era de la inteligencia artificial. Se apoyará en casos reales y en su experiencia con compañías como Repsol, Telefónica, Roche, Novartis o Endesa.

El evento finalizará con Ousman Umar, fundador de Nasco Feeding Minds y Premio Princesa de Girona Social 2021, que compartirá su historia personal para transmitir valores como la resiliencia, la superación y la adaptación al cambio.

Andalucía Management 2026 cuenta con el patrocinio de Solunion, Cajamar, Andalucía TRADE, Diglo, Sage, TREICO Grupo Manolet, Orange Empresas, BCD y Mapfre, y con la colaboración de Ciudad de Málaga, ESIC University - EIG Education y Diputación Provincial de Málaga. Los medios de comunicación oficiales son Málaga Hoy y Onda Cero.

Puedes inscribirte y formar parte de la XVII edición de Andalucía Management a través de nuestra página oficial: https://www.andaluciamanagement.com/inscripcion/.