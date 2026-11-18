La proximidad del Black Friday y la campaña navideña está impulsando nuevas oportunidades de trabajo en el comercio, la atención al público y las actividades vinculadas a estas fechas. En la provincia de Malaga, distintas empresas y portales de selección recogen convocatorias para reforzar equipos durante los próximos meses.

Entre las opciones disponibles figuran puestos de venta, promoción comercial y atención al cliente. Esta selección reúne seis oportunidades anunciadas recientemente, con una referencia a la fuente de cada una para que las personas interesadas puedan consultar los detalles y presentar su candidatura.

El Corte Inglés: personal para la campaña de Navidad 2026

El Corte Inglés dispone de una convocatoria para su campaña navideña en Málaga, con trabajo presencial y jornada parcial según la ficha consultada. Se valoran la vocación de servicio, la disposición a aprender y la disponibilidad durante el periodo comercial. Localidad: Málaga. Fuente: El Corte Inglés.

ARTESOLO: dependiente/a para mercado navideño

ARTESOLO busca una persona para atender su puesto de bolsos en el mercado de Navidad de la zona del Palmeral de las Sorpresas y Muelle Uno. El trabajo incluye atención al público, presentación de productos, cobros y mantenimiento del puesto. Es imprescindible hablar inglés con soltura; se valora experiencia en ventas. La contratación anunciada es temporal y el salario, a convenir. Localidad: Málaga capital. Fuente: Tablondeanuncios.com.

ALE-HOP: ayudantes de dependiente/a para Navidad

La cadena de regalos busca personal para la campaña de Navidad en sus tiendas de Málaga. Las tareas incluyen atención al cliente, reposición de mercancía y caja. La empresa anuncia contratos temporales con jornadas de 24 o 30 horas semanales y retribuciones según jornada y complementos. Localidad: Málaga. Fuente: ALE-HOP.

MediaMarkt: refuerzo de tiendas en la provincia para Black Friday y Navidad

MediaMarkt España anuncia una convocatoria de refuerzo para sus tiendas de la provincia de Málaga con motivo de las campañas de Black Friday y Navidad. La empresa busca ampliar sus equipos durante este periodo de mayor actividad comercial. Las personas interesadas pueden consultar los requisitos y el proceso de candidatura en la oferta publicada por MediaMarkt España. Localidad: provincia de Málaga. Fuente: MediaMarkt España (LinkedIn).

Singularu: dependientes/as de tienda para la campaña de Navidad

Singularu busca personal de tienda para su campaña navideña en Málaga, con una jornada anunciada de 20 horas semanales. Las funciones incluyen asesoramiento en joyería, atención personalizada, gestión de ventas y devoluciones, reposición y cuidado de la presentación de la tienda. Se valora experiencia en comercio y especialmente en joyería, aunque no se exige una titulación concreta. Localidad: Málaga. Fuente: Singularu (LinkedIn).

Randstad - turrones: dependiente/a para campaña navideña de Torrons Vicens

La campaña de Navidad de Torrons Vicens incorpora una oportunidad de atención al público y venta en Málaga. Randstad recoge esta vacante publicada el 5 de noviembre con remuneración de 10,17 euros por hora. Localidad: Málaga. Fuente: Randstad.

Las ofertas pueden cambiar o cerrarse durante el proceso de selección. Se recomienda consultar las condiciones actualizadas en la fuente indicada antes de solicitar el puesto.