El Dr. Francisco J. León Díaz, responsable de la Unidad de Cirugía Oncológica Abdominal Avanzada de HLA Hospital Universitario El Ángel, ha obtenido el título de Fellow of the European Board of Surgery (FEBS) en Cirugía Oncológica, que otorga el European Board of Surgery de la Unión Europea de Médicos Especialistas (UEMS). El especialista superó el examen el pasado 1 de noviembre en Madrid y en junio ya había obtenido la misma distinción en Cirugía Hepatobiliopancreática.

Según los registros públicos de la UEMS, entorno a una decena de cirujanos en Europa cuentan con ambas certificaciones En el caso del Dr. León se trata de un logro de especial relevancia por la exigencia de ambos procesos y por haberse alcanzado en un mismo año. Las certificaciones de la UEMS exigen acreditar una amplia experiencia clínica y superar un examen específico de gran dificultad.

“Si la primera certificación avalaba la cirugía de hígado, páncreas y vías biliares, esta segunda reconoce el abordaje global del paciente oncológico abdominal. De esta forma el paciente tiene acceso a una cirugía de máximo nivel en el hospital HLA Universitario EL Ángel”, explica el Dr. León.

“Siempre hemos apostado por la profesionalidad y la capacidad de nuestros médicos y el Dr. León es un ejemplo compromiso y preparación. El mismo año ha conseguido dos certificaciones europeas de alto nivel en cirugía oncológica de alta complejidad”, señala el Dr. Manuel Viola Figueras, director médico de HLA Hospital Universitario El Ángel.

Una trayectoria consolidada en el hospital

La doble certificación es la culminación dos años de crecimiento de la cirugía oncológica en el centro. En 2025, HLA Hospital Universitario El Ángel consolidó, bajo el liderazgo del Dr. León, su Unidad de Cirugía Oncológica Abdominal Avanzada, especializada en la carcinomatosis peritoneal y en los tumores de estómago, hígado, vías biliares y páncreas.

Uno de sus hitos es el programa de cirugía citorreductora con quimioterapia intraperitoneal en perfusión, que permite ofrecer a pacientes seleccionados con carcinomatosis peritoneal un tratamiento con intención curativa y no solo paliativa. Cada una de estas intervenciones moviliza a más de 20 profesionales de cirugía, anestesia, oncología, cuidados intensivos, farmacia hospitalaria y enfermería.

En marzo de este año, el Dr. León lideró además la intervención de una eventración abdominal compleja mediante la técnica TAR (Transversus Abdominis Release), junto a los Dres. Adolfo Cruz, Lourdes Parra y Antonio Hinojosa. En ella se aplicó el protocolo que el hospital ha incorporado para estos casos:una preparación previa con toxina botulínica y neumoperitoneo progresivo.

El doctor León, especialista en Cirugía General y del Aparato Digestivo, aporta más de diez años de experiencia en unidades de referencia en cirugía hepatobiliopancreática y trasplante. “Estas cirugías solo son posibles cuando todo el hospital funciona como una verdadera unidad. Las certificaciones llevan mi nombre, pero detrás hay un equipo de quirófano, UCI, farmacia y enfermería que hace posible cada intervención”, concluye.