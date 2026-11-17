La quinta edición de los TheFork Awards ha reconocido al restaurante Caja de Cerillas, situado en Madrid, como la mejor apertura de 2025 en España durante una ceremonia celebrada ayer en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid ante más de 300 personas. Liderado por Enrique Valentí, se ha alzado con el reconocimiento People’s Choice Award tras convertirse en el establecimiento más votado por los usuarios de TheFork.

Nominado por los chefs Diego Murciego (Desde 1911), Diego Guerrero (DSTAGE), Paco Roncero y Ángel León (Aponiente), Caja de Cerillas es una casa de comidas contemporánea que reivindica la cocina cotidiana a través de una carta breve, adaptada al producto de mercado y con influencias catalanas y castizas. Su nombre hace referencia a su reducido espacio, de apenas 75 m², que cuenta con ocho mesas para 25 comensales y recrea el ambiente de un salón doméstico.

Junto al ganador, el palmarés de las aperturas más votadas por el público de esta quinta edición lo completan nueve finalistas que, por orden alfabético, son los siguientes:

Amas: ubicado en Calpe (Alicante) y nominado por Carito Lourenço y Germán Carrizo (FIERRO) y José Manuel Miguel (Beat)

Arrope: localizado en Rueda (Valladolid) y nominado por Alvar Hinojal (Alquimia – Laboratorio) y Ricardo Temiño (Ricardo Temiño).

Casa Fiero: situado en Barcelona y nominado por Xune Andrade (Monte).

Clómada: ubicado en Málaga y nominado por Periko Ortega (ReComiendo).

Direkte: en Barcelona y nominado por Paolo Casagrande (Lasarte) y los hermanos Sergio y Javier Torres (Cocina Hermanos Torres).

Macambo: también en Barcelona y nominado por Víctor Gutiérrez (Tayta).

Manifesto 13: en Madrid y nominado por Mario Sandoval (Coque) y Toño Pérez (Atrio).

Melós: en Barcelona y nominado por Nacho Manzano (Casa Marcial).

Tetsu: en Madrid y nominado por Álvaro Salazar (Voro) e Iván Cerdeño (Iván Cerdeño).

A nivel geográfico, Cataluña es la comunidad con más restaurantes representados en el palmarés, con cuatro finalistas, todos ubicados en la ciudad de Barcelona, seguida de la Comunidad de Madrid, que suma dos en la capital, además del ganador. De igual forma, completan el listado la Comunidad Valenciana, Castilla y León, y Andalucía, con un establecimiento cada una.

La selección de los 41 nominados la llevaron a cabo un jurado integrado por 56 chefs reconocidos con una, dos y tres Estrellas MICHELIN, entre los que destacan Ángel León (Aponiente***), los hermanos Torres (Cocina Hermanos Torres***), Paco Morales (Noor***), Martín Berasategui (Martín Berasategui***), Elena Arzak (Arzak***), Nacho Manzano (Casa Marcial***), Ramón Freixa (Atelier**), Carito Lourenço (FIERRO*), Begoña Rodrigo (La Salita*) o Lucía Freitas (A Tafona*), entre otros.

Tras esta selección, más de 20.000 usuarios de TheFork repartidos por toda la geografía española votaron a su apertura favorita, dando lugar a un palmarés que combina a la crítica más exigente con los paladares foodies.

La ceremonia de entrega de estos galardones estuvo capitaneada por el presentador Roberto Leal y ofreció a los asistentes un menú elaborado por los chefs de tres restaurantes galardonados con una Estrella MICHELIN, y que fueron reconocidos como mejores aperturas en las pasadas ediciones de los TheFork Awards: Cristina Cánovas y Diego Aguilar de Palodú (Málaga), Gorka Rico y Javier Rivero de AMA (Tolosa), Aitor López de Citrus del Tancat (Alcanar, Tarragona).

Por otro lado, el evento contó con el patrocinio de 1.001 Sabores Región de Murcia y Balfegó, así como con el apoyo de las empresas colaboradores DO Ribera del Duero y Estrella Galicia.

Según Jay Kim, Country Manager de TheFork en Iberia: “Gracias a los TheFork Awards reafirmamos nuestro compromiso con el espíritu emprendedor en España, impulsando a aquellos proyectos emergentes que, gracias a su dedicación y trabajo constante, impulsan la evolución del sector gastronómico en un entorno altamente competitivo y de gran nivel.”