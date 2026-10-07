Fundación El Pimpi entrega los reconocimientos Savia a seis productores del sector agroalimentario malagueño

Este mediodía, el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga ha acogido con un aforo completo la V Jornada Savia, un encuentro diseñado para conectar la sabiduría de los maestros artesanos y productores de la provincia de Málaga con las futuras generaciones del canal HORECA.

El acto ha contado con la presencia del presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, acompañado por Toñi Ledesma, vicepresidenta de la Diputación de Málaga, y Leonor García-Agua, directora de la marca Sabor a Málaga. También han estado presentes Luis Merino Bayona, presidente de la Fundación El Pimpi; y Elena Cobos, consejera delegada de la Bodega El Pimpi.

El director de los proyectos gastronómicos de la Fundación El Pimpi, Samuel Perea, ha guiado al público —formado en gran parte por alumnos y alumnas de las más distinguidas escuelas de hostelería de la provincia— a través de un viaje por los sentidos, que sirvió de preámbulo para la presentación de los seis productores reconocidos este año. En una secuencia de ponencias amenas y cargadas de emoción y talento, cada uno de los productores protagonistas tuvieron la oportunidad de exponer su historia, experiencia y visión sobre el trabajo que hay detrás de cada producto Sabor a Málaga.

Seis experiencias para inspirar el futuro de la gastronomía

Los seis protagonistas de esta edición, galardonados por la Fundación El Pimpi, fueron: Rosario Ginés (Obrador Rosario Ginés), José Gómez (Restaurante La Reserva), Guillermo Aranda (Citrimasat), Mariló Luna (Aceites Gil Luna), José Antonio Calvente (La Molienda Verde) y Ana Vera (Quesería El Pastor del Valle).

Sus ponencias resultaron especialmente enriquecedoras para los jóvenes y profesionales del sector, acercándoles experiencias, esfuerzo y el valor de un trabajo que nace en el origen y que resulta esencial para preservar el patrimonio gastronómico de la provincia. Pero el encuentro no se limitó a escuchar a los seis protagonistas. Los alumnos y alumnas de las escuelas de hostelería también tuvieron la oportunidad de participar y compartir sus reflexiones en una dinámica tan original como participativa: un cubo de Rubik gigante recorrió el público para dar paso a una ronda de preguntas y conectar las voces de quienes hoy custodian el saber gastronómico con las de quienes están llamados a darle continuidad.

Un broche gastronómico como agradecimiento

Tras el turno de intervenciones y la entrega de reconocimientos, la jornada ha culminado con una degustación especial de productos con la marca Sabor a Málaga. En ella, los jóvenes y profesionales del sector han podido disfrutar de una cuidada selección de elaboraciones que refleja el trabajo de los propios protagonistas de Savia 2026. El alumnado y equipo del proyecto Cantera de la Fundación El Pimpi fueron los encargados de realizar el servicio.