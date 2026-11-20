El Muelle Uno de Málaga ha sido esta tarde el escenario elegido para un concierto sorpresa de Alizzz, uno de los grandes referentes del pop español contemporáneo. La actuación, organizada por Jack Daniel’s en el marco de su campaña musical de 2026, ha reunido a un centenar de personas en un directo secreto anunciado apenas unas horas antes a través de las redes sociales de populares talentos de nuestro país. A las 19:00 horas, el público congregado en este enclave del puerto malagueño ha podido disfrutar de una actuación en un escenario poco habitual: el tour bus de Jack Daniel’s.

Durante el concierto sonaron canciones del artista que ya forman parte del imaginario del pop en nuestro país. Además de Antes de morirme, el tema que produjo para C Tangana y Rosalía, el artista presentó Todo me sabe a poco, Amanecer, Salir, o Ya no vales. Y es que Alizzz dio buena cuenta de su disco Tiene que haber algo más, que actualmente cuenta con más de 125 millones de reproducciones, y no se olvidó de interpretar éxitos como El encuentro (originalmente junto a Amaia) o Ya no siento nada, con la que cerró el evento para satisfacción de sus seguidores.

Productor, compositor y artista en solitario, Alizzz ha sido una figura decisiva en la transformación del sonido pop y urbano español de la última década. Su universo musical conecta ahora con el de Jack Daniel’s en una colaboración que recorre distintas ciudades a bordo de un autobús convertido en escenario itinerante. Tras su paso por el Festival B de Barcelona el pasado 19 de septiembre, esta nueva parada en Málaga ha vuelto a trasladar la música del artista a un formato cercano y singular, fuera de los circuitos habituales de conciertos.

Jack Daniel’s y Alizzz: un viaje en común

Alizzz se ha consolidado como uno de los productores y compositores más influyentes de la música española contemporánea. Ganador de tres Latin Grammy y figura clave en la evolución del pop y la música urbana de nuestro país, el artista catalán ha desarrollado también una sólida trayectoria en solitario. Tras publicar su álbum debut, Tiene que haber algo más (2021), en 2024 lanzó Conducción Temeraria, un segundo trabajo en el que las guitarras, el indie-pop y una actitud más cercana al rock cobran protagonismo. Este universo sonoro y estético, atravesado por el imaginario de la carretera, la noche y la libertad, ha marcado también su Gira Temeraria, con la que ha recorrido salas y festivales de toda España durante 2025 y la primera mitad de 2026.

Jack Daniel’s mantiene una histórica vinculación con la música, formando parte del universo cultural de figuras legendarias como Frank Sinatra, Mick Jagger o Slash. Una conexión que sigue siendo uno de los pilares de la identidad de la marca y que hoy se traduce en iniciativas que buscan acercarse a nuevas generaciones y escenas musicales a través de artistas capaces de reinterpretar sus valores desde una perspectiva contemporánea. Tras impulsar en 2025 Los 7 Inetiquetables, una iniciativa que reunió a siete talentos de la escena emergente, la marca continúa reforzando su compromiso con la música y sus protagonistas.

La colaboración entre Alizzz y Jack Daniel’s encuentra su punto de partida en una afinidad que trasciende lo musical. La carretera, la independencia creativa y la voluntad de recorrer caminos propios forman parte tanto del universo artístico de Alizzz como del imaginario de la marca. Una conexión que cobra forma en esta ruta musical a bordo del tour bus de Jack Daniel’s, prolongando el espíritu de gira del artista y convirtiendo cada parada en una oportunidad para acercar su música al público desde una perspectiva diferente.

Jack Daniel’s recuerda la importancia de disfrutar de las bebidas alcohólicas de forma responsable y moderada. Producto destinado exclusivamente a mayores de 18 años.