El próximo 10 de julio de 2027, Alejandro Sanz llegará al escenario Unicaja de Marenostrum Fuengirola para ofrecer una noche de música en directo en uno de los grandes encuentros del verano en la Costa del Sol. El artista español regresa así a Fuengirola con un repertorio que reúne algunos de los temas más emblemáticos de su trayectoria.

El concierto llega en un momento especialmente significativo para el músico, que acaba de recibir el Latin Grammy al mejor álbum de pop contemporáneo por ¿Y ahora qué+?, la edición ampliada del trabajo con el que ya obtuvo este mismo reconocimiento en 2025. Un proyecto que refleja una nueva etapa personal y artística, marcada por la reinvención y la evolución de su sonido.

Las entradas estarán a la venta aquí, a partir del próximo martes 24 de noviembre a las 10:00h. Una oportunidad para disfrutar en directo de una de las grandes voces de la música española y de las canciones que han marcado a varias generaciones. ¡No te quedes sin la tuya!