La píldora literaria del lunes 20 de julio de 2026

En esta lectura Elizabeth Casper, la reina del thriller, fallece en una trágica caída. Días después de su entierro, su hija Mackenzie encuentra una carta en el asiento de su coche cerrado. El remitente es imposible. La firma, inequívoca: "Con amor, mamá".

Así comienza un juego macabro de secretos familiares, diarios ocultos y giros de guion donde nada es lo que parece. ¿Fue un accidente o un asesinato perfectamente planificado? Mackenzie tendrá que descubrir la verdad antes de convertirse en la próxima víctima del manuscrito más peligroso de su madre.

En conclusión, este libro está hecho para los amantes de la tensión, el misterio y la resolución de enigmas. Ideal, para pasar tardes creativas y terroríficas de verano, tratando de averiguar las tramas.