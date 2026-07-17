La malagueña Arkipromo lanza en España la primera gran rifa de dos inmuebles en Tucasapordiezeuros.es Esta iniciativa pionera permitirá ganar dos viviendas de obra nueva valoradas en más de 180.000 euros, cada una, por una participación de tan solo 10 euros. La presentación de la rifa contó con la presencia de Jesús Ortega, portavoz de la rifa, Antonio Gil de Arkipromo y Pedro Nieblas, Alcalde de Cuevas del Becerro. Los promotores destacaron el carácter innovador de una rifa 100% legal y transparente, aprobada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 mediante resolución de la Dirección General de Ordenación del Juego que regula íntegramente su celebración y garantiza su transparencia y legalidad. “Los impuestos y gastos de transmisión corren a cargo de la organización. Cada ganador recibirá además un cheque regalo de 20.000 euros para amueblar su nuevo hogar”, explica Jesús Ortega.

Los premios son dos viviendas unifamiliares de obra nueva, completamente terminadas y listas para entrar a vivir, de más de 100 metros cuadrados, con tres dormitorios, dos baños, cocina totalmente equipada, climatización por conductos, patio privado y acabados de alta calidad situadas en Cuevas del Becerro. “A las puertas de la Serranía de Ronda, muy cerca del Caminito del Rey, estas viviendas se encuentran en un entorno natural privilegiado. Pero lo mejor de nuestro pueblo es su gente: acogedora, cercana y maravillosa. En pleno corazón de Andalucía, es un lugar excepcional para vivir. Mucha suerte a los ganadores” ha deseado el alcalde Cuevas de Becerro.

Tu casa por diez euros es una rifa impulsada por Arkipromo y construida por Grupo La Cueveña (desde 1993) para ofrecer oportunidades reales de acceso a la vivienda. La rifa pone sobre la mesa una fórmula que ya ha despertado un enorme interés en países como Reino Unido, Estados Unidos o Australia, donde plataformas especializadas han demostrado que miles de personas están dispuestas a participar por una oportunidad real de acceder a una vivienda. El plazo para comprar boletos permanecerá abierto hasta el mediodía del 1 de octubre de 2026 y el sorteo se celebrará el 2 de octubre ante notario en Málaga, siguiendo el procedimiento autorizado por la Dirección General de Ordenación del Juego. Además, el acto podrá seguirse en directo a través de una retransmisión online, permitiendo que cualquier persona pueda presenciar el desarrollo de la rifa y reforzando así la máxima transparencia del proceso. “En España el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los mayores desafíos sociales y económicos, pero ya no será un sueño imposible gracias a esta rifa. Tucasapordiezeuros.es abre una puerta diferente a quienes hoy ven la compra de una vivienda como un objetivo cada vez más inalcanzable. ”, afirma Antonio Gil de Arkipromo.

La participación está exclusivamente permitida a mayores de 18 años y queda prohibida para las personas que tengan restringido el acceso a las actividades de juego conforme a la legislación vigente y participar siempre de forma responsable. Asimismo, los participantes son responsables de verificar que cumplen con el requisito de residencia para adquirir boletos y de asegurarse de que cumplen todos los requisitos legales necesarios para, en su caso, resultar adjudicatarios de bienes inmuebles.

En un país donde hablar de vivienda es hablar del principal reto social de toda una generación, esta rifa aspira a convertirse en mucho más que un sorteo: en un símbolo de esperanza para quienes aún creen que cambiar de vida puede empezar con un solo boleto de diez euros.