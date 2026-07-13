La receta veraniega del lunes 13 de julio de 2026

Esta receta está considerada un clásico en los cumpleaños de los fundadores de “La Bentabola”. Con un sofrito de base, y buenos productos de la tierra, se consigue elaborar un plato de cuchara, con sabor a Málaga.
Los ingredientes utilizados para esta receta son:
-75 gr de fideos n°4 por persona
-1 tomate
-1 cebolla
-1 pimiento verde y 1 patata
-2 dientes de ajos
-3 cucharadas de guisantes
-Colorante alimentario o azafrán
- 250 gr de almejas
- 250 gr de gambas
-1 calamar troceado
-Caldo de pescado
-AOVE
-Sal
Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas