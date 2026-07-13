GASTRONOMÍA

La receta veraniega del lunes 13 de julio de 2026

La Bentabola, nos presenta como propuesta gastronómica una cazuela de fideos gordos malagueños, un clásico de su serie #quécomemosmañana

Redacción

Málaga |

Esta receta está considerada un clásico en los cumpleaños de los fundadores de “La Bentabola”. Con un sofrito de base, y buenos productos de la tierra, se consigue elaborar un plato de cuchara, con sabor a Málaga.

Los ingredientes utilizados para esta receta son:

-75 gr de fideos n°4 por persona

-1 tomate

-1 cebolla

-1 pimiento verde y 1 patata

-2 dientes de ajos

-3 cucharadas de guisantes

-Colorante alimentario o azafrán

- 250 gr de almejas

- 250 gr de gambas

-1 calamar troceado

-Caldo de pescado

-AOVE

-Sal

Para conocer más sobre su elaboración paso a paso, puedes escuchar nuestra sección de hoy de recetas veraniegas

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