Alfarnatejo, el primer pueblo malagueño que se incorpora a la Red de Pueblos de Película

El municipio de Alfarnatejo (Málaga) se ha incorporado a la Red de Pueblos de Película, una iniciativa que promueve el turismo audiovisual como herramienta de desarrollo local y proyección territorial. La iniciativa continúa así ampliando su presencia en Andalucía, una de las regiones con mayor potencial dentro de la industria cinematográfica y televisiva. Con esta incorporación, la red alcanza los 24 municipios en toda España y suma su tercer enclave en Andalucía, después de Tabernas (Almería) y Monachil (Granada).

Situado en el norte de la comarca de La Axarquía, Alfarnatejo destaca por un entorno natural de gran personalidad que ha despertado el interés del sector audiovisual en los últimos años. El municipio ha acogido rodajes como La casa del caracol, protagonizada por Paz Vega y Javier Rey, y el cortometraje Violeta, filmado íntegramente en la localidad. A estos títulos se suma Veleta, la nueva película de Paco Torres sobre Nita Carmona, considerada la primera mujer futbolista de España, que utilizará localizaciones de Alfarnatejo para recrear la Málaga de los años veinte. Entre los espacios elegidos figura la Fuente del Conejo, uno de los rincones seleccionados por la producción dentro de su búsqueda de escenarios con autenticidad y personalidad visual. que contará con Alfarnatejo entre sus escenarios. Esta trayectoria refuerza el posicionamiento del municipio como un enclave con identidad propia dentro del mapa audiovisual andaluz.

Turismo de pantalla como motor de desarrollo local

La adhesión a la Red de Pueblos de Película supone un paso estratégico en la apuesta del municipio por un modelo de turismo vinculado a la cultura, el patrimonio y la industria audiovisual. Esta iniciativa busca diversificar la economía local, generar nuevas oportunidades y reforzar la identidad de los territorios, siempre desde el respeto a su esencia y autenticidad.

En el caso de esta comarca malagueña, la colaboración con APTA permite establecer sinergias a través de las oportunidades que genera el turismo de pantalla en el mundo rural. De este modo, la incorporación de Alfarnatejo abre una nueva vía para conectar producciones, visitantes, municipios y empresas rurales en torno a un modelo turístico sostenible y ligado a este territorio.

En este contexto, el potencial del turismo de pantalla como motor de desarrollo queda reflejado en los datos del Observatorio de Turismo de Pantalla, que señala que un 65% de los potenciales turistas españoles ha descubierto algún municipio gracias a una producción audiovisual, y que, de ellos, un 27% lo ha visitado y un 26% planea hacerlo en el futuro. Estas cifras evidencian la capacidad del audiovisual para generar notoriedad, atraer visitantes y convertir el interés en impacto real sobre el territorio.

En palabras de la presidenta de la Red de Pueblos de Película, Ana Alonso, “la incorporación de Alfarnatejo refuerza el posicionamiento de la red como plataforma para impulsar el turismo audiovisual en destinos con una fuerte identidad y un gran potencial escénico. Su entorno natural y su trayectoria como escenario de rodajes lo convierten en un enclave estratégico dentro del mapa audiovisual nacional”.

Por su parte, el alcalde de Alfarnatejo, Daniel Benítez, ha destacado que “formar parte de la Red de Pueblos de Película supone una oportunidad para impulsar un tipo de turismo diferencial y que, además, nos siga posicionando como un municipio que reúne excelentes cualidades para acoger todo tipo de rodajes”.