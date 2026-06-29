El histórico Puente de Ribera del Caminito del Rey entra en la Lista Roja de Hispania Nostra por el deterioro de su estructura

Hispania Nostra ha incluido en su Lista Roja el Puente de Ribera, una obra de ingeniería construida en 1903 en el acceso sur del Desfiladero de los Gaitanes, en Álora, Málaga, que forma parte del conjunto histórico e industrial vinculado al Caminito del Rey.

El puente presenta un avanzado estado de deterioro, con el hormigón carbonatado y las armaduras metálicas oxidadas. La ausencia de una intervención para consolidar su estructura amenaza la conservación de uno de los elementos más representativos de la infraestructura hidráulica que dio origen al recorrido del Caminito del Rey.

Andalucía, segunda comunidad con más patrimonio amenazado de España

Con esta incorporación, Andalucía alcanza los 228 bienes incluidos en la Lista Roja de Hispania Nostra y se consolida como la segunda comunidad autónoma de España con mayor número de elementos patrimoniales amenazados, solo por detrás de Castilla y León. La cifra refleja una situación especialmente preocupante y evidencia la magnitud del deterioro que afecta al patrimonio andaluz. Por provincias, Jaén encabeza el listado con 58 bienes, seguida de Granada, con 57, Cádiz y Sevilla, con 28 cada una, Almería, con 20, Córdoba y Málaga, con 16 cada una, y Huelva, con 5.

Una obra de ingeniería suspendida sobre el desfiladero El Puente de Ribera fue proyectado por el ingeniero José Eugenio Ribera Dutasta y construido en 1903 para permitir que el canal que recorría la ribera derecha del río continuara hacia el margen opuesto del desfiladero. La infraestructura también facilitaba el paso de los trabajadores y transeúntes vinculados a las instalaciones hidroeléctricas de la zona.

La obra se encuentra en la apertura sur del Desfiladero de los Gaitanes, donde dos paredes rocosas de aproximadamente 200 metros de altura quedan conectadas por este puente-acueducto. La estructura, situada a unos 100 metros sobre el barranco de El Chorro y muy cerca del puente ferroviario, cuenta con una luz de 35 metros.

La dificultad del emplazamiento obligó a utilizar un innovador procedimiento constructivo, ya que la garganta no disponía de apoyos adecuados para instalar los encofrados convencionales. Para levantar la estructura se empleó una falsa cimbra formada por un cable principal tendido entre las dos laderas y una ligera armadura compuesta por viguetas metálicas previamente curvadas.

Los extremos de estas viguetas fueron empotrados mediante hormigón en cajas abiertas directamente en la roca. Sobre los arcos metálicos se construyeron la bóveda, los tabiques, el tablero y las paredes del canal. La estructura integraba además una tubería para conducir el agua y un paso destinado al tránsito de personas.

La rehabilitación del Caminito del Rey comenzó en 2014 para recuperar una pasarela de más de tres kilómetros, con tramos de apenas un metro de anchura y suspendida a más de 100 metros sobre el río.

El deterioro del Puente de Ribera impidió su reutilización, por lo que se instaló sobre él una estructura ligera, suspendida mediante dos cables catenarios y con pavimento metálico tipo trámex, que permite contemplar el puente original y el fondo de la garganta.

La intervención no incluyó la consolidación de la estructura histórica. Una década después, el hormigón continúa carbonatado y las armaduras oxidadas, por lo que Hispania Nostra reclama una actuación urgente para frenar su deterioro. El puente es de propiedad pública y carece de protección legal específica.

Más de 1636 bienes amenazados en toda España

Con esta nueva incorporación, la Lista Roja de Hispania Nostra reúne ya 1636 bienes culturales y naturales en riesgo en todo el país. La cifra evidencia el grave deterioro que afecta a una parte significativa del patrimonio español, amenazado por el abandono, la falta de mantenimiento y la ausencia de medidas que aseguren su conservación.

La Lista Roja identifica y visibiliza estos bienes para alertar sobre su situación y promover actuaciones que eviten su pérdida. La iniciativa también busca impulsar la colaboración entre administraciones, propietarios y ciudadanía para avanzar en su protección y recuperación.