The Book of Mormon, el musical más premiado de la historia de España se representará en el Teatro Cervantes de Málaga del 15 al 25 de abril de 2027

THE BOOK OF MORMON ha sido elegido el MEJOR MUSICAL de 2024, según los Premios Talía, Broadway World y Premios de Teatro Musical.

Hasta la fecha, ningún otro musical había recibido tan unánime reconocimiento de los 3 premios que anualmente otorga el sector, la crítica y el público.

Además cabe destacar que su protagonista ALEJANDRO MESA, que además es navarro, se alzó con los galardones a “Mejor actor de musical” en cada una de estas premiaciones.

Para su director, David Serrano, "Obviamente no nos imaginamos tener un éxito tan grande como el que estamos teniendo con THE BOOK OF MORMON. Soñábamos con que a la gente le gustara pero no imaginábamos un éxito tan masivo como el que tenemos. Que THE BOOK OF MORMON vaya a hacer una gira por España, después de tres temporadas en Madrid, me parece una noticia buenísima, no solo para los que hemos estado detrás de este espectáculo sino para el teatro musical en general. Nos da una inmensa alegría. Nos anima a traer otros títulos, más arriesgados y diferentes a los que estamos acostumbrados a ver aquí".

THE BOOK OF MORMON es la única comedia contemporánea que se representa simultáneamente en Broadway y Londres, y ahora también en tu ciudad.

Recientemente ha celebrado su 15º Aniversario en Broadway, donde ha conquistado a más de 10 millones de espectadores.

Internacionalmente ha sido igualmente premiado con 9 Tony y 4 Olivier (incluido Mejor Musical en ambos galardones).

THE BOOK OF MORMON sigue a Elder Price, un misionero entusiasta y ambicioso, y a Elder Cunningham, su compañero, inseguro, pero de buen corazón. Juntos son enviados a una aldea en Uganda para compartir su fe con los habitantes locales.

Al llegar, descubren que la comunidad enfrenta problemas graves y que su mensaje religioso no resulta tan fácil de aceptar.

Allí conocen a Nabulungi, una joven que sueña con un futuro mejor y se convierte en su aliada.

Mientras Elder Price empieza a dudar de su misión, Elder Cunningham decide adaptar las enseñanzas del Libro de Mormón "de una manera diferente a la oficial", lo que desencadena resultados inesperados tanto para los misioneros como para la aldea.

THE BOOK OF MORMON es una obra de los creadores de South Park, Trey Parker y Matt Stone, y Robert López, compositor de grandes éxitos como "Coco" y "Frozen". La dirección es de David Serrano.

Una banda sonora magistral interpretada en directo, sumada a un elenco de 25 actores con un altísimo nivel de interpretación y danza hacen de este musical uno de los más sorprendentes y divertidos de la historia.

THE BOOK OF MORMON es la cita imprescindible para los amantes del humor y los grandes musicales.

La producción general es de ATG Entrertainment, responsable de éxitos como "Mamma Mia!", "Billy Elliot", "Matilda", "West Side Story", "Los Miserables" o "Wicked".

Las entradas para las funciones en el TEATRO CERVANTES de Málaga ya se encuentran a la venta aquí.