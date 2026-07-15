CARLOS RUBIO, PRESIDENTE DE LA AUTORIDAD PORTUARIA

"Llevamos tres años siendo el puerto que más crece en el sistema español"

El Puerto de Málaga continúa con su tendencia al alza tanto en el tráfico de pasajeros como de mercancías, y de ello hablamos con el presidente de la Autoridad Portuaria, Carlos Rubio.

Redacción

Málaga |

El Puerto de Málaga afianza su crecimiento internacional tanto en el tráfico de mercancías como en el de cruceristas. Como dato significativo, el puerto se posicionó como el que más creció en España tanto por el incremento en las exportaciones como por la mejora en la conectividad internacional.

El crecimiento en el segmento de los contenedores desde 2023 hasta ahora, se ha beneficiado de la conectividad con el resto del mundo que se ha incrementado en un 32%, siendo también el puerto que más crece en conectividad de todo el sistema español; por otra parte, la importación de vehículos nuevos ha aumentado a lo largo de 2025 al recibir vehículos de Japón, China y Turquía, además de Marruecos. A pesar del clima de incertidumbre mundial por los conflictos bélicos, las perspectivas de futuro son muy buenas. Por otra parte, la Autoridad Portuaria encara proyectos de crecimiento en cuanto a sus instalaciones, además del proyecto de la Marina de San Andrés y por lo que le incumbe, el futuro Auditorio.

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