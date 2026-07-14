La píldora literaria del martes 14 de julio

Esta obra es autobiográfica y se centra en el instinto de superación personal, ya que, el libro narra cómo Eger sobrevivió a los campos de exterminio nazis cuando era, tan solo, una adolescente. También, analiza cómo, décadas más tarde, logró sanar sus heridas emocionales hasta el punto de convertirse en una renombrada terapeuta. Mientras transcurre el tiempo en la obra, se reflexiona sobre el poder de la danza para sanar el alma. Esta lectura es de obligatoria lectura, para aquellas personas que quieran meditar sobre la metamorfosis personal, la familia, la deportación y la migración. Temáticas desarrolladas en ambientes del siglo XX.