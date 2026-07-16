Cuatro restaurantes de Málaga y dos de Cádiz sitúan a Andalucía como la comunidad con mayor representación en la selección Best Chiringuito 2026

Málaga concentra cuatro de los mejores chiringuitos de España

Con cuatro establecimientos incluidos en Best Chiringuito 2026, la provincia de Málaga reafirma su posición como uno de los grandes destinos gastronómicos del Mediterráneo.

La Milla (Marbella)

Integrado en la oferta gastronómica de Puente Romano Marbella, La Milla demuestra desde hace años que un chiringuito puede competir en la alta gastronomía. Producto marino de primer nivel, cocina de autor, una de las bodegas más destacadas del litoral español y un servicio impecable lo convierten en uno de los grandes referentes gastronómicos de la Costa del Sol.

La Plage Casanis (Marbella)

Bajo la dirección de Fabián Cangas, La Plage Casanis ha construido una personalidad propia dentro de la oferta gastronómica marbellí. Cocina mediterránea, arroces, pescados, carnes y uno de los steak tartar más reconocidos de la Costa del Sol se unen a una cuidada programación musical frente al mar.

Chambao (Marbella)

La propuesta de Chambao redefine el concepto de beach club de lujo. La cocina de Sergio Zubiadut, el excelente producto, la coctelería y una experiencia de primer nivel lo han consolidado como uno de los espacios gastronómicos imprescindibles del Mediterráneo.

Oasis (Fuengirola)

Hablar de Oasis es hablar de la historia del chiringuito en la Costa del Sol. La familia González Salguero ha convertido este establecimiento en un referente gracias a sus espetos, el pescado fresco y una cocina tradicional que mantiene intacta la esencia del litoral malagueño.