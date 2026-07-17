"La baronesa Thyssen está muy presente en la confección de la programación del museo"

El pasado 3 de marzo tuvo lugar la inauguración del espacio subterráneo del Museo Carmen Thyssen. Nos referimos al yacimiento arqueológico de la antigua villa romana, ubicado en los bajos del Palacio de Villalón.

Este nuevo espacio subterráneo, con una extensión de casi 700 metros cuadrados, permite a los visitantes realizar un recorrido inmersivo por los restos de una antigua domus y una factoría de salazones que datan de los siglos I al IV d.C. El recorrido incluye el destacado Ninfeo de los Peces y cuenta con tecnologías de realidad virtual para recrear digitalmente el enclave histórico. Paralelamente, el Museo Carmen Thyssen continúa con las exposiciones, tanto temporales como permanentes.