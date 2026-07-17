LOURDES MORENO, DIRECTORA ARTÍSTICA MUSEO CARMEN THYSSEN

"La baronesa Thyssen está muy presente en la confección de la programación del museo"

Lourdes Moreno, directora artística del Museo Carmen Thyssen, nos cuenta las distintas iniciativas que este espacio cultural lleva a cabo durante todo el año.

Redacción

Málaga |

El pasado 3 de marzo tuvo lugar la inauguración del espacio subterráneo del Museo Carmen Thyssen. Nos referimos al yacimiento arqueológico de la antigua villa romana, ubicado en los bajos del Palacio de Villalón.

Este nuevo espacio subterráneo, con una extensión de casi 700 metros cuadrados, permite a los visitantes realizar un recorrido inmersivo por los restos de una antigua domus y una factoría de salazones que datan de los siglos I al IV d.C. El recorrido incluye el destacado Ninfeo de los Peces y cuenta con tecnologías de realidad virtual para recrear digitalmente el enclave histórico. Paralelamente, el Museo Carmen Thyssen continúa con las exposiciones, tanto temporales como permanentes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid