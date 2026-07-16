Visitamos Pampa Grill, en el centro histórico de Málaga

El restaurante ha sido recientemente reconocido en el III III Festival Brasas del Narcea celebrado recientemente en la localidad asturiana.

En él, ha participado Sabor a Málaga, representando a la provincia con vinos con Denominación de Origen Málaga y Sierras de Málaga, quesos de cabra, embutidos tradicionales, aceitunas aloreñas, chocolates de elaboración artesanal y repostería típica han formado parte de la oferta presentada en este encuentro gastronómico de referencia celebrado en Cangas del Narcea (Asturias), han indicado desde la Diputación en un comunicado.

El festival, que se ha desarrollado del 19 al 21 de junio, ha reunido a productores, cocineros y profesionales del sector procedentes de distintos puntos de España en torno a la cultura de la parrilla, los productos de calidad y la gastronomía como motor de desarrollo económico y turístico.

En este marco, el chivo lechal malagueño ha tenido un papel destacado en la final del concurso nacional 'La Mejor Parrillada de España con Ternera Asturiana', una de las actividades más concurridas del programa, que congregó a más de un millar de visitantes.

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