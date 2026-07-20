Los médicos afrontan el verano con una huelga indefinida en el horizonte

Cierre de centros de salud por las tardes con mayor demora en la atención a los pacientes, falta de médicos que sustituyan a los que se encuentran disfrutando las vacaciones o suplan los puestos vacantes, aumento de agresiones en el desempeño de su trabajo, etc… son algunos de los problemas que padecen los médicos de la provincia.

Además, el colectivo aguarda el paso del verano para retomar las reivindicaciones ante el Ministerio de Sanidad en demanda del Estatuto Médico específico y exclusivo para la profesión, así como la limitación y regulación de las guardias de 24 horas, entre otras reivindicaciones

De no alcanzar un acuerdo, los médicos tienen previsto llevar a cabo una huelga indefinida a partir del mes de septiembre.