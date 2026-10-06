Raquel Ruz, la candidata del PSOE en Granada con 18 inmuebles: “No soy una rica heredera, soy clase media”

Raquel Ruz cuestiona el enfoque de la información publicada y pone el acento en el carácter compartido de los bienes. Según explica, en la mayoría de los inmuebles figura con una participación de entre el 8% y el 11%, un patrimonio que, señala, procede de los negocios de su familia.

Según la información publicada este fin de semana por The Objective, la declaración de bienes y derechos patrimoniales presentada por Ruz el 17 de junio de 2023 recoge hasta 18 inmuebles, principalmente viviendas, aunque también locales comerciales.

El medio señala además que Ruz participa en tres comunidades de bienes vinculadas al arrendamiento de inmuebles: Boteros CB, que gestiona 13 inmuebles en Granada; Prayca CB, con un local comercial, y Carpe CB, con un inmueble en Padul. Según The Objective, el conjunto de los bienes supera el millón de euros de valor catastral.

La publicación también señala que las participaciones de Ruz en los inmuebles son diferentes y oscilan, según el caso, entre el 8%, el 11%, el 22% y el 33%.

El patrimonio inmobiliario de Ruz ya había aparecido en informaciones sobre las declaraciones de bienes de los concejales de Granada. En 2023, esta redacción señaló que la entonces concejala socialista figuraba entre los ediles con mayor número de inmuebles declarados.

Ruz: “Mi participación es del 8 al 11%” en la mayoría de los inmuebles

En su entrevista con Juan Andrés Rejón en Onda Cero Granada, Raquel Ruz ha defendido que la información publicada no refleja, a su juicio, cuál es realmente su participación en ese patrimonio.

La candidata socialista asegura que “casi todos” sus porcentajes de participación se sitúan entre el 8% y el 11% y que se trata de una participación minoritaria. Ha explicado que únicamente alcanza el 33% en dos inmuebles.

Ruz atribuye este patrimonio a la actividad empresarial de su familia y señala que sus padres y otros familiares participaron en la rehabilitación de un edificio del centro de Granada hace más de 20 años. Según ha explicado, las viviendas se destinan al alquiler residencial y, asegura, ninguna de ellas ha funcionado como piso turístico.

“Nunca, ni un solo día, hemos tenido ningún piso turístico”, ha afirmado la candidata durante la entrevista.

Ruz también ha defendido que los inmuebles se alquilan a familias y que los locales comerciales se han destinado a comercio tradicional. Según su explicación, durante la pandemia se llegaron a aplicar rebajas y se dejaron de cobrar alquileres a algunos negocios.

“No tengo nada que ocultar”, afirma la candidata socialista

Ruz ha insistido durante la entrevista en que esta información patrimonial no es nueva y que sus bienes aparecen en sus declaraciones desde que comenzó a ejercer como concejala del Ayuntamiento de Granada.

La candidata socialista ha explicado además que parte del patrimonio que figura a su nombre procede de una donación en vida realizada por sus padres y compartida con sus hermanos.

Sobre las comunidades de bienes, Ruz ha recalcado que se trata de una figura jurídica utilizada para gestionar la propiedad compartida y ha negado que sean sociedades creadas para eludir impuestos. Ha asegurado que cada propietario declara su parte correspondiente en el IRPF.

Durante la entrevista, la portavoz socialista ha vinculado la gestión de estos inmuebles con su posición política sobre el modelo de ciudad y la vivienda en Granada.

Ruz sostiene que su familia optó por rehabilitar un edificio del centro histórico para destinarlo a viviendas de alquiler y no a apartamentos turísticos. Ha defendido que este es el modelo que plantea para los barrios históricos de Granada: rehabilitar edificios y mantener en ellos a familias para evitar, según sus palabras, que estos espacios se conviertan únicamente en zonas turísticas.

La candidata ha asegurado que su familia habría podido obtener mayores ingresos mediante el alquiler turístico o destinando el edificio a otros usos, pero que decidió mantenerlo como vivienda residencial.

La candidata del PSOE a la alcaldía de Granada dice que la información busca “hacer daño”

Ruz considera que la publicación de The Objective está “sesgada” y asegura que su finalidad es perjudicar su imagen pública. La portavoz socialista ha defendido que no existe ninguna novedad en su declaración patrimonial y que sus bienes llevan años apareciendo en la documentación pública.

También ha explicado que la polémica ha provocado llamadas de apoyo de miembros de su partido y ha señalado que ha decidido dar explicaciones públicamente porque, según afirma, “no tengo nada que ocultar”.

La controversia se produce cuando Ruz ya ha sido designada candidata del PSOE a la Alcaldía de Granada para las elecciones municipales de 2027 y en un contexto en el que la vivienda y el alquiler son uno de los principales asuntos del debate político municipal.