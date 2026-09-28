¿Cómo afectará a Granada el nuevo decreto de vivienda que el Gobierno ultima a contrarreloj?

El Gobierno ultima a contrarreloj un nuevo decreto de vivienda mientras Granada afronta un mercado inmobiliario marcado por el encarecimiento de los pisos, tanto en alquiler como en venta. La situación es especialmente relevante en Granada capital, donde el acceso a la vivienda se ha convertido en una dificultad para muchas familias y jóvenes. De hecho, según el INE, el 67,2% de las personas que buscaron vivienda en 2025 sin conseguir cambiarse señaló el precio excesivo como principal motivo.

En Granada, los precios continúan al alza. Según los últimos datos del portal inmobiliario Idealista, correspondientes a agosto de 2026, comprar una vivienda en la capital cuesta ya 2.685 euros por metro cuadrado, un 8,1% más que un año antes. En el alquiler, el precio alcanza los 10,9 euros por metro cuadrado, un 2,9% más que en agosto de 2025.

Comprar una vivienda en Granada cuesta un 39% más que en 2023

El incremento de los precios se aprecia con claridad si se amplía la perspectiva. En agosto de 2023, el precio medio de la vivienda en venta en Granada capital se situaba en 1.929 euros por metro cuadrado. Tres años después, ha alcanzado los 2.685 euros, lo que supone 756 euros más por cada metro cuadrado y un incremento cercano al 40%.

El último dato de idealista sitúa además a Granada capital un 8,1% por encima del precio de agosto de 2025. Aun así, la ciudad continúa por debajo de la media nacional, que en agosto de 2026 alcanzó los 2.924 euros por metro cuadrado.

La subida también se aprecia en el conjunto de la provincia de Granada. En agosto, el precio medio de la vivienda en venta alcanzó los 1.871 euros por metro cuadrado, un 14,4% más que un año antes.

El incremento de los precios llega además después de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda de 2023. Desde el sector inmobiliario granadino consideran que esta normativa no ha conseguido resolver el problema del acceso a la vivienda y reclaman que las nuevas medidas tengan en cuenta la necesidad de aumentar la oferta.

Los datos nacionales ayudan a dimensionar el problema. La Encuesta de Condiciones de Vida del INE, correspondiente a 2025, revela que el 7,6% de las personas de 16 años o más buscó activamente una vivienda durante los últimos doce meses sin llegar a cambiar de residencia.

El alquiler también se encarece en Granada

Quienes no pueden acceder a una vivienda en propiedad tienen que enfrentarse también a un mercado del alquiler cada vez más caro. En Granada capital, el precio medio se situó en agosto en 10,9 euros por metro cuadrado, máximo histórico para la serie de idealista y un 2,9% más que un año antes.

En el conjunto de la provincia, el alquiler alcanzó los 10,3 euros por metro cuadrado, con un incremento interanual del 4%. La evolución, sin embargo, es desigual: mientras en la capital el precio subió un 2,9% en un año, en municipios como Motril aumentó un 13,7% y en Almuñécar un 9,3%.

La situación del alquiler es especialmente relevante en una provincia en la que la demanda se concentra en determinados municipios y donde, según los profesionales del sector, la escasez de vivienda disponible contribuye a mantener la presión sobre los precios.

¿Qué peso tienen los fondos de inversión en el mercado inmobiliario de Granada?

Ante la subida de precios, una de las cuestiones que se plantea es qué papel tienen los fondos de inversión y los grandes tenedores en la situación actual del mercado inmobiliario granadino.

Según Jorge Ortiz, gerente de Sí Soluciones Inmobiliarias, los fondos de inversión no son el principal factor que explica el estado actual del parque inmobiliario de Granada. El experto pone el foco en la falta de oferta y en las condiciones que afrontan los pequeños propietarios.

A su juicio, una de las claves estaría en proporcionar mayor seguridad jurídica a los propietarios particulares. Según este planteamiento, si más propietarios decidieran poner sus viviendas en el mercado, el aumento de la oferta podría contribuir a generar un ajuste de los precios.

El debate está ahora pendiente de las medidas que termine aprobando el Gobierno. Para Granada, una de las cuestiones centrales será determinar cómo afectará el nuevo decreto al mercado del alquiler, a los propietarios y a la oferta de vivienda disponible.

El sector inmobiliario granadino reclama que las nuevas medidas no se limiten a actuar sobre los precios, sino que contribuyan también a aumentar la oferta de viviendas. En este sentido, Jorge Ortiz defiende que ofrecer mayor seguridad a los pequeños propietarios podría favorecer la salida de más pisos al mercado.

La incógnita está ahora en el contenido definitivo del nuevo decreto y en su posible impacto sobre un mercado como el granadino. Mientras el Gobierno ultima las medidas, comprar y alquilar una vivienda continúa siendo cada vez más caro en Granada, con una subida especialmente significativa del precio de venta en la capital durante los últimos tres años.