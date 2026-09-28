Accidente entre un coche y un camión en la GR-3305 provoca retenciones kilométricas

Un accidente entre un coche y un camión en la GR-3305 está provocando retenciones kilométricas esta mañana en la Vega de Granada. El siniestro se ha producido en torno a las 7:45 horas, en el punto kilométrico 1 de esta carretera, ya dentro del término municipal de Granada, aunque esta vía conecta la capital con Vegas del Genil.

Según ha informado el 112, hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y servicios sanitarios, después de que se recibiera el aviso del accidente. De forma provisional, los servicios de emergencias apuntan a que podría haber una persona herida como consecuencia del choque.

El accidente está complicando la circulación a primera hora de la mañana en este acceso a Granada y está generando retenciones kilométricas en la Vega. La circulación se está viendo afectada en una vía con un importante volumen de tráfico en las primeras horas del día.

Por el momento, el 112 no ha facilitado más detalles sobre el estado de la posible persona herida ni sobre las circunstancias en las que se ha producido la colisión entre el turismo y el camión.

La Guardia Civil de Tráfico permanece en la zona para atender el accidente y regular la circulación mientras los servicios sanitarios intervienen en el lugar.