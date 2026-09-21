¿Por qué Ariana Harwicz fue retirada de Cultur-Alh en Granada?

La escritora argentina Ariana Harwicz ha sido retirada de la programación de Cultur-Alh, el Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades que se celebra esta semana en Granada. La decisión se produjo después de que la organización recibiera peticiones de la Red Universitaria por Palestina de Granada, de distintos lectores y de uno de los clubes de lectura participantes para que reconsiderara la presencia de la autora por sus posicionamientos públicos sobre Israel, Palestina y el boicot cultural.

La dirección del festival asegura que, tras valorar estas peticiones, decidió modificar el programa "en coherencia con el compromiso de la Universidad de Granada con los derechos humanos y con los acuerdos adoptados por su Consejo de Gobierno respecto a Palestina". Harwicz, que iba a participar junto al escritor Jesús Ortega en la charla Oponerse al mundo, sostiene que la organización le comunicó que no podía garantizar su seguridad ante la presión recibida.

La Red Universitaria por Palestina pidió reconsiderar la participación de Harwicz

El origen de la polémica está en una petición remitida por la Red Universitaria por Palestina de Granada a la organización de Cultur-Alh el pasado 17 de septiembre.

La plataforma solicitó por escrito que el festival reconsiderara la participación de Harwicz debido a sus posiciones públicas sobre Israel, Palestina y el boicot cultural, y pidió explicaciones sobre los criterios empleados para incluirla en la programación.

La Red Universitaria por Palestina sostiene ahora que su comunicación no contenía amenazas ni convocatorias de manifestaciones y rechaza que haya supuesto un riesgo para la escritora.

"No somos un riesgo para nadie", afirma la plataforma, que niega las acusaciones de antisemitismo y asegura que sus críticas se dirigen a las declaraciones y posiciones públicas de Harwicz, no a su origen o religión.

La red universitaria también cuestiona las declaraciones de la escritora sobre Gaza y cita diferentes publicaciones realizadas por Harwicz en redes sociales para justificar sus críticas.

Cultur-Alh decidió retirar la charla del programa

La dirección de Cultur-Alh reconoce que recibió las peticiones para reconsiderar la participación de Harwicz y confirma que finalmente decidió modificar la programación.

El festival sostiene que la decisión responde a su interpretación de los compromisos institucionales de la Universidad de Granada respecto a Palestina y los derechos humanos.

La organización ha precisado que se trata de una decisión "organizativa sobre esta edición concreta" y que no pretende convertir el caso en una confrontación personal con Harwicz, cuya trayectoria literaria asegura respetar.

La autora tenía previsto participar en una conversación titulada 'Oponerse al mundo', junto a Jesús Ortega. La charla había generado previamente un vínculo con estudiantes que habían trabajado con sus libros dentro de actividades académicas relacionadas con el festival.

Ariana Harwicz asegura que le dijeron que no podían garantizar su seguridad

La versión de la escritora difiere en el modo de explicar las circunstancias de su retirada.

Harwicz asegura que recibió de la organización el mensaje de que "no podían garantizar su tranquilidad ni su seguridad" y que, a partir de ese momento, intentó obtener más explicaciones sin recibir respuesta a sus llamadas y mensajes.

La escritora sostiene que sabía que sus posiciones podían generar un ambiente hostil, pero consideraba que el debate y la confrontación de ideas formaban parte del propio espíritu de la charla que iba a protagonizar.

Harwicz ha denunciado públicamente que la organización cedió, según su interpretación, a la presión de grupos favorables a Palestina. También ha cuestionado el hecho de que se utilice la seguridad como argumento para suspender su participación.

"En la primera línea estamos los judíos, pero le puede ocurrir a cualquiera que piense distinto", ha afirmado la escritora al referirse al episodio.

¿Qué dice la Universidad de Granada?

La Universidad de Granada ha marcado distancias con la decisión. La institución ha aclarado que la retirada de Ariana Harwicz fue una decisión de la dirección del festival y que no fue adoptada por su equipo de gobierno.

La UGR ha manifestado que no comparte la decisión y ha defendido que una universidad pública debe ser un espacio abierto al pensamiento crítico, al contraste de ideas y a la expresión de posiciones plurales, también cuando resulten discrepantes o controvertidas.

Esta posición introduce una diferencia entre la institución universitaria y la dirección de Cultur-Alh, que sí ha justificado la modificación del programa apelando al compromiso de la UGR con los derechos humanos y a los acuerdos adoptados por su Consejo de Gobierno respecto a Palestina.

La Red Universitaria por Palestina ha pedido precisamente a la Universidad de Granada que aclare su posición y explique cómo aplica esos compromisos a sus actividades culturales y académicas.

El debate sobre libertad de expresión y boicot cultural

La retirada de Harwicz ha situado en el centro de la polémica cuestiones como la libertad de expresión, el boicot cultural a Israel, el derecho a la protesta y el pluralismo universitario.

La Red Universitaria por Palestina considera legítimo cuestionar la participación de una autora por sus posicionamientos públicos y niega haber intentado impedir su intervención mediante amenazas.

Harwicz, por su parte, interpreta su retirada como una consecuencia de la presión ejercida sobre el festival y ha defendido su derecho a participar y debatir pese a las posiciones enfrentadas que pudiera generar su presencia.

Mientras tanto, Cultur-Alh mantiene que la modificación de su programación responde a una decisión organizativa vinculada a los compromisos institucionales de esta edición y subraya que respeta la trayectoria literaria de la autora.

El resto de la programación del Festival Cultur-Alh de Granada continúa adelante con la participación de escritores y pensadores como John Banville, Lina Meruane, Gabriela Cabezón Cámara, Silvia Federici, David Trueba, Juan Villoro y Rita Segato.