La Red Universitaria por Palestina niega amenazas a Ariana Harwicz tras su retirada de Cultur-Alh

La Red Universitaria por Palestina de Granada niega haber amenazado a la escritora argentina Ariana Harwicz o haber supuesto un riesgo para su seguridad después de que la autora fuera retirada de la programación del Festival Internacional de Arte, Literatura y Humanidades Cultur-Alh. La plataforma asegura que únicamente pidió al festival que reconsiderara su participación por sus posicionamientos públicos sobre Israel, Palestina y el boicot cultural, y rechaza las acusaciones de antisemitismo.

La polémica comenzó después de que Harwicz denunciara públicamente que había sido retirada del programa del festival, donde tenía previsto participar en la charla Oponerse al mundo junto al escritor Jesús Ortega. Según explicó la autora, la organización le comunicó que no podía garantizar su seguridad si se mantenía el encuentro.

La plataforma universitaria explica que el pasado 17 de septiembre envió un escrito a la organización de Cultur-Alh para solicitar que reconsiderara la participación de Harwicz y que explicara los criterios utilizados para incluirla en el programa.

La red asegura que ese correo no contenía amenazas ni convocatorias de manifestaciones y rechaza que su petición pueda interpretarse como un riesgo para la integridad de la escritora.

"No somos un riesgo para nadie", sostiene la plataforma, que defiende al mismo tiempo el derecho a protestar. En este sentido, señala que sus críticas se dirigen a los posicionamientos públicos de Ariana Harwicz y no a su origen o religión.

La Red Universitaria por Palestina asegura que rechaza "cualquier forma de racismo y discriminación" y considera que identificar las críticas al Gobierno de Israel o el apoyo al boicot cultural con el antisemitismo puede, a su juicio, perjudicar la lucha contra el antisemitismo.

La plataforma cuestiona las declaraciones de Ariana Harwicz sobre Gaza

En su comunicado, la red universitaria también responde a las declaraciones públicas realizadas por Harwicz sobre la situación en Gaza.

La plataforma afirma que la escritora ha negado públicamente que exista un genocidio en Gaza y cuestiona que utilice la acusación de antisemitismo para responder a las posiciones favorables al boicot cultural a Israel.

Como ejemplo, la Red Universitaria por Palestina cita una publicación realizada por Harwicz en su perfil de X el 5 de septiembre de 2025, en la que la escritora se refería a quienes, según sus palabras, consideran que existe un genocidio en Gaza.

La plataforma sostiene que sus críticas se fundamentan en esas posiciones públicas y no en la identidad, nacionalidad o religión de la autora.

Ariana Harwicz denunció su retirada del festival

Por su parte, Ariana Harwicz aseguró tras conocer su retirada que la organización había cedido a la presión de militantes y afirmó que ella estaba dispuesta a acudir a Granada incluso aunque se produjera una protesta.

La escritora tenía previsto participar en Cultur-Alh en una conversación titulada Oponerse al mundo. Según su propio relato, la organización le comunicó que la celebración del encuentro podía entrañar problemas de seguridad que no estaba en condiciones de garantizar.

La retirada de la escritora ha abierto así un debate en Granada sobre libertad de expresión, boicot cultural, protestas universitarias y pluralismo, con posiciones enfrentadas entre la autora, la Red Universitaria por Palestina, la dirección del festival y la Universidad de Granada.