El Puerto de Motril y la UGR instalan una boya oceanográfica pionera para estudiar el cambio climático en el mar de Alborán

El Puerto de Motril y la Universidad de Granada han dado un paso adelante en la investigación marina y la lucha contra los efectos del cambio climático con la instalación de una boya oceanográfica en aguas del mar de Alborán, frente a la Costa Tropical granadina.

La nueva infraestructura científica permitirá obtener información oceanográfica en tiempo real y de forma continuada a largo plazo, convirtiéndose en una herramienta clave para analizar fenómenos ambientales cada vez más frecuentes, como las olas de calor marinas, además de mejorar la precisión de modelos de predicción y sistemas de observación del medio marino.

La iniciativa nace del Grupo de Investigación de Ecología Global del Departamento de Ecología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, en colaboración con el Aula del Mar CEI-MAR de la UGR. El proyecto está dirigido por el profesor Rodrigo Gonçalves y supone un importante avance para la monitorización del litoral mediterráneo andaluz.

José García Fuentes, presidente de la Autoridad Portuaria de Motril, ha destacado que esta actuación representa "un nuevo paso en el compromiso que compartimos tanto la Universidad como la Autoridad Portuaria de Motril con el medio ambiente y con la economía azul sostenible".

Asimismo, ha señalado que la iniciativa permitirá afrontar con mayores garantías los desafíos ambientales asociados al calentamiento global y reforzar la posición de Motril como referente en la observación y conservación de los ecosistemas marinos del Mediterráneo occidental.

La boya oceanográfica permitirá mejorar la predicción de las olas de calor marinas

Según explica Rodrigo Gonçalves, responsable del proyecto y profesor del Departamento de Ecología de la UGR, la instalación facilitará una mejora significativa de los modelos de predicción relacionados con las olas de calor y otros fenómenos meteorológicos que afectan al medio marino.

¿Qué información recogerá la boya oceanográfica?

La plataforma cuenta con sensores instalados tanto bajo la superficie como en zonas próximas al fondo marino, lo que permitirá registrar datos en tiempo real sobre la temperatura de toda la columna de agua. Esta información será fundamental para comprender mejor la evolución de las masas de agua y los efectos del cambio climático sobre los ecosistemas marinos.

Además, los datos obtenidos servirán para la calibración de sensores remotos, la validación de modelos oceanográficos y el seguimiento científico de la biodiversidad marina en una de las zonas más sensibles del Mediterráneo.

Una boya oceanográfica pionera en Europa con datos abiertos para toda la ciudadanía

Otro de los aspectos más destacados de la iniciativa es su carácter innovador y abierto. El director del Aula del Mar de la UGR, Julio de la Rosa, ha subrayado que se trata de "la primera boya de estas características de la red Aqualink que se instala en Europa, con datos en abierto y accesibles para toda la ciudadanía".

Todos los registros obtenidos estarán disponibles de manera libre y gratuita para investigadores, administraciones públicas, entidades y ciudadanos interesados, favoreciendo la colaboración científica y el acceso a información ambiental de calidad.

La disponibilidad pública de la información permitirá impulsar nuevos estudios científicos, facilitar la toma de decisiones en materia ambiental y aumentar el conocimiento sobre el estado del mar. Además, contribuirá a mejorar la transparencia y el acceso de la sociedad a datos relacionados con el cambio climático y la conservación marina.

Junto a su utilidad investigadora, la plataforma también generará imágenes e información en tiempo real destinadas a actividades de divulgación científica y sensibilización ambiental, acercando el conocimiento del medio marino al conjunto de la sociedad.

La instalación de la infraestructura ha sido posible gracias al trabajo desarrollado por el Aula del Mar CEI-MAR de la Universidad de Granada, que ha gestionado y financiado tanto las autorizaciones administrativas necesarias como las operaciones submarinas para el fondeo y la puesta en funcionamiento de la boya oceanográfica.