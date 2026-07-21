Granada aspira a convertirse en la capital andaluza de la inteligencia artificial con ANIA como eje

Granada quiere reforzar su posición como capital andaluza de la inteligencia artificial. Ese es uno de los objetivos que se ha marcado el nuevo consejero de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, José Antonio Nieto, que ha realizado su primera visita al Centro Andaluz de Inteligencia Artificial (ANIA) desde su llegada al cargo.

Nieto ha asegurado que su propósito para esta nueva etapa es que Granada se convierta en una referencia en inteligencia artificial no solo en Andalucía, sino también a nivel nacional, europeo e internacional. El consejero ha defendido que la tecnología debe traducirse en soluciones concretas que permitan mejorar la vida de los ciudadanos y la relación con las administraciones públicas.

La Junta quiere que la ciudad sea uno de los principales bancos de pruebas para desarrollar y visualizar proyectos tecnológicos que puedan aplicarse posteriormente al conjunto de la comunidad autónoma.

En este sentido, Nieto ha anunciado que el próximo Congreso de Inteligencia Artificial volverá a celebrarse en Granada entre los días 26 y 28 de octubre. El encuentro del pasado año reunió a más de 4.000 participantes y contó con más de 140 panelistas, unas cifras que el consejero aspira a superar en una nueva edición con la que Andalucía pretende consolidar su presencia en el sector.

La Alhambra, vinculada a un futuro proyecto de inteligencia artificial

Durante su intervención, José Antonio Nieto también ha avanzado que la Junta prepara un proyecto "transformador y disruptivo" que tendrá como protagonista a la Alhambra y que busca unir el patrimonio histórico y cultural de Granada con la inteligencia artificial.

Aunque todavía no se han concretado los detalles de la iniciativa, el consejero ha señalado que la intención es convertir este espacio en un laboratorio de pruebas en el que desarrollar soluciones tecnológicas con proyección de futuro. El proyecto se presentará próximamente junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la consejera de Cultura.

La inteligencia artificial tendrá además un papel central en la estrategia de modernización de la Administración andaluza. Nieto ha señalado como uno de sus principales objetivos reducir la burocracia y mejorar la atención que reciben los ciudadanos, mediante herramientas tecnológicas que permitan agilizar procedimientos y ofrecer respuestas más eficaces.

La colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento de Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha ofrecido la colaboración del Ayuntamiento a la nueva consejería y ha reivindicado el ecosistema tecnológico y científico de la ciudad. Carazo ha destacado el papel de la Universidad de Granada y del Parque Tecnológico de la Salud como pilares para impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial.

La regidora ha puesto como ejemplo algunos de los usos que ya se están haciendo de esta tecnología en la ciudad, entre ellos la gestión del ciclo integral del agua, la optimización de los servicios de limpieza y la atención y comunicación con los ciudadanos.

Carazo también ha defendido la necesidad de ampliar estas aplicaciones a otros ámbitos urbanos, como la movilidad, el transporte y la gestión de residuos. En esa línea, ha vinculado la estrategia municipal con el futuro Centro y Quantum, un proyecto que el Ayuntamiento plantea como espacio urbano para pilotar experiencias y ofrecer soluciones tecnológicas a las ciudades y administraciones locales.

El Ayuntamiento y la Junta ya han firmado un convenio de colaboración entre este proyecto y el Centro Andaluz de Inteligencia Artificial. La alcaldesa ha planteado así un trabajo conjunto para consolidar a Granada como un referente tecnológico y contribuir a que Andalucía avance hacia una posición de liderazgo en inteligencia artificial en el sur de Europa.

Inteligencia artificial para transformar la Administración y la economía

El nuevo consejero ha insistido en que la apuesta por la inteligencia artificial no se limitará a la modernización de los servicios públicos. La Junta pretende también impulsar un ecosistema digital capaz de favorecer el crecimiento económico, mejorar la cantidad y calidad del empleo y situar al sector tecnológico andaluz entre los referentes de España y Europa.

Nieto ha defendido que la inteligencia artificial debe actuar como una "palanca de cambio" transversal, pero ha subrayado que su implantación debe mantener a las personas en el centro de la Administración. La tecnología, ha señalado, debe complementar el trabajo de los empleados públicos y permitir que los servicios respondan mejor a las necesidades actuales de la sociedad.