Granada instalará dos pantallas gigantes en el Palacio de Congresos para ver la final del Mundial y reforzará el dispositivo de seguridad

El Ayuntamiento de Granada ultima un amplio dispositivo especial para que miles de aficionados puedan seguir la final del Mundial en la explanada del Palacio de Congresos. La principal novedad será la instalación de una segunda pantalla gigante, una medida con la que el Consistorio pretende mejorar la visibilidad y ampliar de forma significativa el aforo tras la masiva asistencia registrada en los anteriores encuentros de la Selección Española.

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de Gobierno, Jorge Saavedra, quien ha explicado que la nueva pantalla se ubicará en la zona orientada hacia el río Genil, mientras que la primera permanecerá en el lateral que da a la carretera de Armilla.

Dos pantallas gigantes en Granada para ver la final del Mundial

El Ayuntamiento considera que la incorporación de una segunda pantalla permitirá aprovechar toda la escalinata del Palacio de Congresos y prácticamente duplicar la capacidad disponible para los aficionados.

Según explicó Saavedra, esta distribución evitará los problemas de visibilidad que se produjeron durante el último partido, cuando la afluencia fue "absolutamente masiva".

La primera pantalla permanecerá en la ubicación utilizada durante los partidos anteriores, orientada hacia la carretera de Armilla. La segunda se instalará en el lado que mira al río Genil, permitiendo que ambas zonas de la escalinata puedan utilizarse para seguir el encuentro.

El portavoz municipal aseguró que esta medida hará que la experiencia sea "mucho más cómoda" para los miles de granadinos que decidan vivir la final de forma colectiva.

60 agentes para reforzar la seguridad en la final del Mundial en Granada

El Ayuntamiento desplegará un operativo de casi un centenar de agentes para garantizar el correcto desarrollo del evento.

En concreto, el dispositivo contará con:

Cerca de 60 agentes de la Policía Local.

Alrededor de 30 efectivos de la Policía Nacional.

Coordinación con la Subdelegación del Gobierno y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.

El objetivo, según el Consistorio, es garantizar un ambiente seguro y facilitar el acceso ordenado de los asistentes.

¿Qué estará prohibido acceder al recinto?

El control de acceso será especialmente estricto. La Policía Local y la Policía Nacional impedirán la entrada con:

Botellas de cristal.

Bebidas alcohólicas en envases de vidrio.

Bengalas.

Material pirotécnico o inflamable.

Además, debido al incremento del aforo y siguiendo las recomendaciones de Protección Civil, el Ayuntamiento ha decidido no instalar sillas en la explanada. Los asistentes podrán ocupar las escalinatas y el resto del público deberá permanecer de pie o sentarse directamente en el suelo, como ocurrió durante los anteriores encuentros.

Limpieza, ambulancias y más servicios en el Palacio de Congresos de Granada

El operativo también contempla un importante refuerzo de los servicios municipales.

Entre las medidas previstas destacan:

Veinte operarios de limpieza con maquinaria específica para actuar inmediatamente al finalizar el partido.

Cuatro veces más papeleras y contenedores que en los anteriores encuentros.

Instalación de baños químicos.

Dos unidades de soporte vital básico (ambulancias) para atender cualquier incidencia sanitaria.

Asimismo, el Ayuntamiento vallará durante toda la jornada tres fuentes emblemáticas de la ciudad para evitar posibles desperfectos durante las celebraciones:

La Fuente de las Batallas.

La fuente de Plaza de los Campos.

La Fuente de las Granadas.

Acceso desde las siete de la tarde y ambiente previo con DJ

Como consecuencia del refuerzo de los controles de acceso, la explanada abrirá sus puertas a partir de las 19:00 horas, dos horas antes del inicio del encuentro.

Durante la espera, los asistentes podrán disfrutar de música en directo gracias a la presencia de un DJ, una novedad respecto a los anteriores partidos organizada para amenizar el ambiente hasta el comienzo de la final.

Saavedra concluyó realizando un llamamiento a la responsabilidad ciudadana para que la jornada transcurra con normalidad.

"Queremos que todos disfruten, animen a la Selección, canten y celebren, pero siempre respetando las recomendaciones de seguridad para que sea una fiesta de todos", trasladó el portavoz municipal.