Último día de huelga en el metro de Granada.

El comité de empresa denuncia que los maquinistas perciben salarios que rondan los 1.500 euros mensuales pese a la alta responsabilidad de su trabajo y reclama también mejores periodos de descanso y más medidas de seguridad ante los frecuentes cruces indebidos de peatones sobre las vías, que aseguran les provocan “microinfartos diarios”. Lo contaba Maribel Luján, portavoz de CSIF en el comité de empresa del Metro Granada, en los micrófonos de Onda Cero Granada...

Mientras los usuarios continúan soportando esperas de más de media hora y yendo como sardinas en lata en los vagones, las negociaciones continúan bloqueadas. La última reunión se llevó a cabo el pasado 29 de junio en el SERCLA y terminó sin acuerdo. Los trabajadores ya advierten que, si no se produce un acercamiento, las movilizaciones podrían reanudarse en septiembre.

Lo que AVANZA les ofreció en el SERCLA fue una subida salarial superior al 24% repartida en cuatro años, concentrando el mayor incremento en 2029. Sin embargo, los sindicatos exigen que ese esfuerzo económico se adelante a 2026, algo que Rafael Durbán, director de la División Sur de Avanza, ha asegurado en los micrófonos de Onda Cero Granada que "no es negociable” porque, según explica, supondría que el contrato entrara en pérdidas.