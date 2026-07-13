El Ayuntamiento de Granada destina 11.000 euros a la Oficina de Apoyo ante la Ocupación Ilegal tras atender a 12 familias en 2026

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Granada ha dado luz verde a una subvención directa y excepcional de 11.000 euros destinada al Colegio de Abogados de Granada para asegurar la continuidad de la Oficina de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas durante todo 2026. Se trata de un servicio de asesoramiento jurídico gratuito que, desde su creación en septiembre del pasado año, se ha consolidado como un recurso de referencia para propietarios afectados o preocupados por la ocupación ilegal de inmuebles.

El portavoz del equipo de gobierno, Jorge Saavedra, ha presentado el balance de actividad de la Oficina correspondiente al primer semestre de 2026. Entre enero y junio, el servicio ha registrado 12 atenciones a familias, tanto a personas que ya estaban sufriendo la ocupación ilegal de su vivienda como a propietarios que buscaban información y herramientas para evitar este tipo de situaciones.

Según ha explicado Saavedra, esta iniciativa nació en respuesta a una demanda ciudadana ante la creciente preocupación por la ocupación ilegal de viviendas.

"La vivienda es uno de los principales patrimonios de las familias y nuestro compromiso es que ningún granadino se sienta desamparado por su Ayuntamiento ante una ocupación ilegal y que sepa que cuenta con el respaldo de profesionales especializados que pueden orientarles desde el primer momento y acompañarles durante el proceso", ha señalado el portavoz.

La Oficina ofrece asesoramiento jurídico gratuito sobre los procedimientos legales disponibles frente a la ocupación ilegal, las vías judiciales y extrajudiciales para recuperar la posesión del inmueble, las medidas preventivas que pueden adoptarse y cualquier otra cuestión relacionada con la protección de los derechos de los propietarios.

¿Qué servicios ofrece la Oficina de Apoyo ante la Ocupación Ilegal de Viviendas?

El servicio se presta todos los martes, entre las 10:00 y las 12:00 horas, en la sede del Colegio de Abogados de Granada. La atención corre a cargo de más de un centenar de letrados especializados en esta materia.

Los propietarios interesados deben solicitar cita previa a través de la sede electrónica habilitada por el Colegio de Abogados o mediante los canales de información municipales. Además, es necesario acreditar documentalmente la titularidad de un inmueble ubicado en el término municipal de Granada.

Con la aprobación de esta ayuda económica, el Ayuntamiento asegura la continuidad de un servicio que considera esencial para ofrecer seguridad jurídica a los propietarios y reforzar la protección del derecho a la propiedad.

Saavedra ha destacado que la experiencia acumulada desde la puesta en marcha de la Oficina demuestra la importancia de contar con asesoramiento especializado desde el primer momento.

"¿Por qué es importante recibir orientación jurídica ante una ocupación ilegal?" Según el portavoz, muchos afectados desconocen qué procedimientos deben seguir o cuáles son las vías legales más adecuadas para recuperar su vivienda, por lo que disponer de información rigurosa y apoyo profesional permite afrontar estas situaciones con mayores garantías.

El responsable municipal ha recordado que esta Oficina forma parte de una estrategia más amplia impulsada por el Ayuntamiento de Granada en colaboración con la Policía Local para reforzar la protección de la vivienda, mejorar la seguridad ciudadana y ofrecer respaldo a los vecinos frente a los casos de ocupación ilegal.