Granada se vuelca con el incendio forestal en Los Gallardos y ofrece ayuda a los municipios afectados

El grave incendio forestal en Los Gallardos mantiene en vilo a Andalucía y ha despertado una rápida respuesta de solidaridad desde Granada. Como provincia vecina, las instituciones granadinas han expresado su preocupación por la evolución del fuego y han puesto a disposición de la Junta de Andalucía todos los medios humanos y materiales que puedan ser necesarios para hacer frente a la emergencia.

A las 12.00 horas, la Plaza del Carmen ha acogido un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas mortales del incendio y como muestra de apoyo a los vecinos de las localidades afectadas. El acto ha reunido a representantes municipales y trabajadores del Ayuntamiento.

Durante el homenaje, el portavoz del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha trasladado el pésame de la ciudad a las familias de las personas fallecidas y ha reiterado el compromiso del Consistorio con los municipios damnificados.

Saavedra ha explicado que el Ayuntamiento mantiene un contacto permanente con la Junta de Andalucía para conocer la evolución de la situación y coordinar cualquier posible actuación. Asimismo, ha subrayado que Granada ha ofrecido todos los recursos de los que dispone para colaborar tanto en las labores de extinción como en la atención a las personas afectadas, si finalmente fueran requeridos.

En la misma línea se ha pronunciado el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, quien también ha trasladado sus condolencias a las familias de las víctimas y ha mostrado el respaldo de la institución provincial a los municipios del Levante almeriense.

Francis Rodríguez ha anunciado que varios bomberos de la provincia de Granada se han presentado de forma voluntaria para participar en las labores de extinción del incendio. No obstante, permanecen a la espera de que la Junta de Andalucía determine si es necesaria su incorporación al operativo desplegado sobre el terreno.

El presidente de la Diputación ha destacado la disposición y el compromiso mostrado por los efectivos granadinos, preparados para actuar en cuanto reciban la autorización de los responsables del dispositivo de emergencias.

Por su parte, el diputado de Emergencias, Eduardo Martos, ha insistido en que la coordinación entre administraciones será clave para responder de forma eficaz a una situación que continúa siendo especialmente complicada debido a la magnitud del incendio.