Los chiringuitos de la Costa Tropical temen el nuevo Reglamento de Costas: "El 100% del sector podría verse afectado"

La incertidumbre se ha instalado entre los chiringuitos de la Costa Tropical tras lo ocurrido en El Puerto de Santa María, donde varios establecimientos de Puerto Sherry, entre ellos Playa Canalla, han tenido que cerrar o cesar su actividad después de que no se prorrogaran sus autorizaciones. Un precedente que ha encendido todas las alarmas en el litoral granadino.

La preocupación coincide con la tramitación del nuevo Reglamento de Costas, una reforma que el Gobierno impulsa para adaptar la legislación española a las exigencias de la Unión Europea. Entre otras medidas, el texto plantea que las concesiones de los chiringuitos se otorguen mediante procedimientos abiertos y de concurrencia competitiva, además de reducir la duración de las autorizaciones.

Sin embargo, la Junta de Andalucía considera que una modificación de este alcance requiere un amplio consenso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Por ello, ha exigido la paralización inmediata de la reforma al entender que puede provocar una importante inseguridad jurídica para el sector.

Nuevo Reglamento de Costas: los chiringuitos alertan de un impacto generalizado

El presidente de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, Francisco Trujillo, asegura que la inquietud entre los empresarios es "mayúscula" por el contenido del futuro reglamento.

Según explica, uno de los aspectos que más preocupa es la eliminación de los sótanos en los establecimientos ubicados en dominio público marítimo-terrestre.

Trujillo asegura que aproximadamente el 95% de los chiringuitos de la provincia de Granada disponen de este tipo de instalaciones.

"Si finalmente se aprueba este punto, habría que derribar prácticamente todos los chiringuitos y construirlos de nuevo", advierte el representante del sector, que considera esta medida una de las más perjudiciales de toda la reforma.

A esta situación se suma el retraso administrativo que ya sufren numerosos negocios.

Actualmente existen varios expedientes de renovación todavía pendientes de resolución y, si el nuevo reglamento entra en vigor antes de finalizar esos procedimientos, sus condiciones serían diferentes a las de los establecimientos que ya obtuvieron la renovación en años anteriores.

Para Trujillo, la reforma llega "en un momento totalmente inoportuno" y lejos de solucionar problemas, "complica aún más la situación administrativa de los empresarios de playa".

El nuevo Reglamento de Costas podría afectar al 100% los chiringuitos de Granada

Según las estimaciones de la Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical, entre ocho y nueve negocios resultarían perjudicados de forma inmediata por la nueva normativa.

Sin embargo, el presidente del colectivo va mucho más allá y advierte de que, a medio y largo plazo, "el 100% de los chiringuitos" podrían verse afectados por las modificaciones previstas en el reglamento.

Además del problema de los sótanos, el texto incorpora otros cambios administrativos que, según denuncia el sector, podrían ralentizar todavía más la gestión de autorizaciones y concesiones.

Uno de ellos afecta al funcionamiento de los informes entre administraciones públicas.

Hasta ahora, cuando una administración solicitaba un informe a otra y no obtenía respuesta en plazo, el silencio administrativo tenía carácter favorable. Con la reforma, si en dos meses no existe contestación, el expediente se consideraría desfavorable y quedaría paralizado.

Para los empresarios, esta modificación supondría un importante cuello de botella en la tramitación de expedientes relacionados tanto con concesiones como con los planes de playa, que regulan servicios como hamacas, sombrillas o instalaciones náuticas.

"Las administraciones tardan habitualmente bastante más de dos meses en responder entre ellas. Si se aplica este cambio, podrían bloquearse numerosos expedientes", advierte Trujillo.

El sector respalda la petición de la Junta de Andalucía

¿Están los empresarios en contra de las exigencias de la Unión Europea? La respuesta del presidente de la asociación es clara: no.

Los empresarios aseguran compartir la necesidad de adaptar la normativa española a las exigencias europeas en materia de concesiones públicas.

Sin embargo, consideran que la Dirección General de Costas ha aprovechado esa adaptación para introducir modificaciones adicionales que, en su opinión, perjudican gravemente al sector y eliminan las garantías jurídicas necesarias para mantener la estabilidad de los negocios.

Desde la asociación insisten en que el problema no reside en cumplir con Europa, sino en el resto de cambios incorporados al reglamento.

Los empresarios anuncian posibles movilizaciones tras el verano

La Asociación de Chiringuitos de la Costa Tropical trabaja de forma coordinada con la Federación Española de Empresarios de Playa y la Federación Andaluza de Empresarios de Playa para analizar los próximos pasos.

Si la reforma continúa adelante sin modificaciones, el sector no descarta iniciar movilizaciones una vez concluya la temporada estival.

El objetivo, explican, es lograr que el Gobierno reconsidere el contenido del nuevo Reglamento de Costas y rectifique aquellos aspectos que, según los empresarios, ponen en riesgo la viabilidad de cientos de negocios vinculados al litoral español.

Mientras tanto, los chiringuitos granadinos observan con preocupación lo ocurrido en Cádiz y temen que ese escenario pueda repetirse en la Costa Tropical si finalmente la reforma sale adelante en los términos actuales.