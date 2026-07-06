En la tercera jornada de paro en el metropolitano granadino hablamos con los vecinos afectados, mientras las negociaciones con Avanza continúan bloqueadas

Hasta la fecha no hay conato de acuerdo, ya que la última reunión mantenida el 29 de junio en el CERCLA resultó improductiva en este sentido. Así, hoy se mantienen tres franjas de paro: de 07:30 a 10:00 horas, de 13:30 a 16:00 y de 19:00 a 21:30.

Maribel Luján, portavoz de CESIF en el comité de empresa, centra las quejas de los trabajadores en sus condiciones salariales y sociales, los periodos de descanso entre servicios y las medidas de seguridad. No es para menos, pues siendo la profesión de maquinista un oficio de alta responsabilidad y peligrosidad, el salario de los conductores granadinos no supera los 1500€ mensuales.

Los vecinos adolecen de esperas de hasta 60 minutos y de vagones a rebosar debido a la baja frecuencia. Al recoger sus preocupaciones, nos recuerdan que ellos también son trabajadores que deben llegar puntuales a sus obligaciones y la actual incertidumbre del transporte público no ayuda en esta misión. Muchos optan por viajar en autobús, expuestos a la congestión vehicular y a las altas temperaturas.

Sin embargo, en general, los granadinos entienden las motivaciones de la huelga y empatizan con la situación de los trabajadores. Los usuarios del metropolitano nos aseguran que están dispuestos a poner de su parte, a cambio de un servicio más eficiente, justo y seguro.