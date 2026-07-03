El Ayuntamiento de Güéjar Sierra celebra las XVI Jornadas Gastronómicas de la Cereza Güejareña 2026

Del 4 al 18 de julio se celebra el producto estrella del municipio de Güéjar Sierra bajo el lema ‘Cerezas que eclipsan’, a colación de los eclipses solares que viviremos en nuestro país en agosto.

Su alcalde José Antonio Robles destaca la calidad e identidad de las cerezas del municipio: “No existe otra igual en el mercado, por su textura, su gusto y tamaño, regadas con el agua de Sierra Nevada”.

En 2026 la cosecha de cerezas tempranas ha sido inmejorable y Güéjar está de celebración, siendo este producto una pieza clave en la economía de los vecinos y en la recepción de turismo.

Durante las Jornadas, se podrá acudir a show cookings de prestigiosos cocineros como Enrique Sánchez, Jesús Bracero, Yolanda García y Sebastián Vázquez, así como a talleres dedicados a las familias y a los más pequeños de la casa.

En un buen festejo no puede faltar la música en directo. El viernes 17 de julio podrás escuchar durante el ‘Cereza Freshtival’ a Kike y Manu, Alberto Toral y Fran El Niño. Este año, como novedad, se apuesta por un perfil más moderno y joven, con un estilo cercano al flamenco pop.

La música también amenizará la entrega de la máxima distinción de Güéjar Sierra, la Cereza de Oro, con el concierto de José Carlos y Berta Escobar. En 2026 contará con este reconocimiento el Patronato Provincial de Turismo por “la promoción de la Provincia de Granada para que sea un destino inmejorable y por agradecer su trabajo en el proceso para la declaración de Güéjar Sierra como municipio turístico”, ha explicado José Antonio Robles.