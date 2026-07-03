Del 4 al 18 de julio

El Ayuntamiento de Güéjar Sierra celebra las XVI Jornadas Gastronómicas de la Cereza Güejareña 2026

El ayuntamiento ha promocionado el evento con un puesto de venta de cerezas en la Fuente de las Batallas, en colaboración con la Asociación de Empresarios/as 'Vereda de la Estrella'.

Redacción

Granada |

Del 4 al 18 de julio se celebra el producto estrella del municipio de Güéjar Sierra bajo el lema ‘Cerezas que eclipsan’, a colación de los eclipses solares que viviremos en nuestro país en agosto.

Su alcalde José Antonio Robles destaca la calidad e identidad de las cerezas del municipio: “No existe otra igual en el mercado, por su textura, su gusto y tamaño, regadas con el agua de Sierra Nevada”.

En 2026 la cosecha de cerezas tempranas ha sido inmejorable y Güéjar está de celebración, siendo este producto una pieza clave en la economía de los vecinos y en la recepción de turismo.

Durante las Jornadas, se podrá acudir a show cookings de prestigiosos cocineros como Enrique Sánchez, Jesús Bracero, Yolanda García y Sebastián Vázquez, así como a talleres dedicados a las familias y a los más pequeños de la casa.

En un buen festejo no puede faltar la música en directo. El viernes 17 de julio podrás escuchar durante el ‘Cereza Freshtival’ a Kike y Manu, Alberto Toral y Fran El Niño. Este año, como novedad, se apuesta por un perfil más moderno y joven, con un estilo cercano al flamenco pop.

La música también amenizará la entrega de la máxima distinción de Güéjar Sierra, la Cereza de Oro, con el concierto de José Carlos y Berta Escobar. En 2026 contará con este reconocimiento el Patronato Provincial de Turismo por “la promoción de la Provincia de Granada para que sea un destino inmejorable y por agradecer su trabajo en el proceso para la declaración de Güéjar Sierra como municipio turístico”, ha explicado José Antonio Robles.

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