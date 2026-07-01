Sale de Churriana la ayuda humanitaria para Venezuela: así se organiza el envío internacional

La operación solidaria impulsada por la Asociación Hispano-Venezolana de Granada entra en su fase decisiva. El envío parte desde Churriana hacia Madrid, donde se recibirá la carga antes de su traslado aéreo hacia América Latina.

El coordinador de la iniciativa, Jordi Suárez, ha explicado que el proyecto nació “por la tragedia en Venezuela” y que desde el primer momento se han gestionado permisos, espacios logísticos y coordinación internacional con distintas organizaciones.

Entre los actores clave del operativo destacan la Asociación de Bomberos Sin Frontera y la Cámara de Comercio Venezolana en España, cuya presidenta, Adriana Álvarez, participa en la cadena de transporte y recepción.

El material recogido en Granada ha pasado por varias fases: recolección, clasificación y almacenamiento en una nave cedida por una ciudadana venezolana en Churriana. Desde allí, el cargamento se traslada gratuitamente a Madrid, donde deberá estar listo antes de las 17:00 horas.

El destino final del envío será Venezuela, tras una escala logística en Bogotá, con apoyo de la Embajada Americana en la cadena de coordinación internacional.

¿Qué tipo de ayuda se envía a Venezuela desde Granada?

Según ha explicado el coordinador del proyecto, la prioridad del envío son los insumos médicos y medicamentos, debido a su urgencia y menor volumen frente a otros materiales.

“Lo mayoritario es material médico, medicamentos y suministros de emergencia”, ha detallado Suárez, quien ha indicado que la comida, el agua y la ropa quedan en segundo plano en este envío concreto por cuestiones logísticas.

Además, parte de la ayuda se canaliza mediante aportaciones económicas destinadas a la compra de material ortopédico y sanitario en coordinación con asociaciones médicas.

El proyecto ha contado con una fuerte respuesta social en Granada, donde vecinos, entidades y voluntarios han colaborado activamente. Según los organizadores, incluso provincias como Córdoba y Jaén han contribuido al envío.

El centro de clasificación ha sido cedido temporalmente gracias a la colaboración institucional y ciudadana, incluyendo espacios como el Centro Cívico Seguin, con apoyo de su dirección.

Suárez ha destacado el respaldo recibido: “Hemos sentido el apoyo del pueblo granadino, que se ha volcado con nuestros compatriotas”.

Un envíode ayuda desde Granada a Venezuela que no será el último

La organización ya estudia futuras expediciones humanitarias, aunque condicionadas a la correcta recepción y distribución del primer envío en destino.

El punto final de distribución en Venezuela será la zona de La Guaira, una de las áreas más afectadas, aunque la ayuda se redistribuirá según prioridades sanitarias y logísticas.

La asociación insiste en que la colaboración ciudadana puede continuar y que el sistema de ayuda seguirá activo mientras la situación humanitaria lo requiera.