Las autoescuelas de Granada, al límite: 12.000 alumnos esperan hasta seis meses para el examen práctico

La falta de examinadores de tráfico ha llevado al límite a las autoescuelas de Granada. El sector denuncia una situación de colapso que afecta ya a cerca de 12.000 alumnos que esperan una fecha para realizar el examen práctico de conducir y el plazo medio entre aprobar el examen teórico y realizar la prueba práctica alcanza ya los seis meses, mientras las listas de espera continúan creciendo sin que se vislumbre una solución a corto plazo.

La Asociación Provincial de Autoescuelas de Granada (APAG) ha hecho un llamamiento urgente al Gobierno para que refuerce la plantilla de la Dirección Provincial de Tráfico con al menos seis examinadores más. De no producirse avances, el colectivo no descarta convocar movilizaciones y protestas en las próximas semanas.

José Blas Valero, presidente de APAG, ha señalado directamente al subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, para que intervenga ante una problemática que, según denuncia, se ha convertido en estructural.

Según explica la asociación, la provincia debería contar con una plantilla de 24 examinadores, cifra que ya existía hace ocho años. Sin embargo, actualmente solo dispone de 18 profesionales y, además, siete de ellos se encuentran de baja.

Esta circunstancia deja operativos únicamente a 11 examinadores, junto a un efectivo de apoyo, una capacidad que consideran insuficiente para atender la demanda creciente de nuevos conductores.

“Así es imposible. El sistema no puede absorber toda nuestra demanda”, ha afirmado Valero, quien insiste en que la situación no responde a un problema de gestión local, sino a la falta de reposición de jubilaciones y bajas prolongadas por parte de la Dirección General de Tráfico (DGT).

Examinadores de tráfico en Granada: una plantilla cada vez más reducida

La reducción de personal ha provocado un descenso significativo en el número de alumnos que pueden presentarse a examen. En el actual ciclo de evaluación, las autoescuelas solo podrán presentar a 900 aspirantes, frente a los 1.400 que pudieron examinarse en el periodo anterior.

Esto supone que unas 600 personas menos tendrán acceso a la prueba práctica, incrementando aún más una bolsa de espera que ya supera los 11.600 alumnos que han aprobado el examen teórico y permanecen pendientes de una convocatoria.

“Somos empresas que tienen trabajo, pero la administración nos tiene restringida la actividad”, ha lamentado el presidente de APAG, quien considera que la falta de personal está limitando la capacidad de funcionamiento de todo el sector.

Las autoescuelas de Granada temen un verano aún más complicado

La llegada del verano añade preocupación entre los profesionales de la enseñanza vial. Tradicionalmente, los meses estivales representan el periodo de mayor actividad para las autoescuelas, coincidiendo con las vacaciones de estudiantes y trabajadores.

Sin embargo, las empresas afrontan esta campaña con miles de alumnos acumulados y sin capacidad para ofrecer una planificación fiable de clases y exámenes.

“No podemos dar formación a más de 11.000 personas si desconocemos cuándo podrán examinarse”, ha advertido Valero, quien reconoce el esfuerzo realizado por la Jefatura Provincial de Tráfico de Granada, aunque insiste en que el problema supera el ámbito provincial.

El impacto económico de la falta de examinadores de tráfico en Granada, según APAG

Desde APAG recuerdan que la problemática no solo afecta a los alumnos que desean obtener el permiso de conducir. También pone en riesgo la actividad de las cerca de 150 autoescuelas existentes en la provincia y de los casi 3.000 trabajadores que dependen del sector.

Además, alertan de las consecuencias para otros ámbitos económicos, especialmente aquellos que requieren conductores profesionales para cubrir vacantes laborales.

“Hay personas esperando examinarse para poder acceder a un puesto de trabajo”, ha explicado el presidente de la asociación, quien destaca que sectores como el transporte y la logística ya sufren dificultades para encontrar personal cualificado.

Ante este escenario, la Confederación Nacional de Autoescuelas (CNAE) ha convocado una reunión con las asociaciones provinciales el próximo viernes para estudiar posibles acciones de protesta conjuntas y reclamar una solución definitiva a una situación que afecta a numerosas provincias españolas, pero que en Granada ha alcanzado niveles especialmente preocupantes.