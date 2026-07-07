Una joven denuncia por presunta agresión y acoso sexual a un trabajador municipal de Láchar durante sus prácticas en el Castillo

Una joven de 19 años ha presentado una denuncia ante el Tribunal de Instancia de Santa Fe contra un trabajador municipal de Láchar y excoordinador local de Izquierda Unida en el Ayuntamiento, cargo que desempeñó en 2017, por un presunto delito de agresión sexual y acoso sexual. Los hechos denunciados se habrían producido entre enero y febrero de este año, cuando la denunciante realizaba prácticas formativas en el Castillo de Láchar, donde el investigado trabajaba como guía turístico y ejercía como tutor de la estudiante.

Según la denuncia, a la que ha tenido acceso Onda Cero Granada, la relación entre ambos comenzó siendo cordial. La joven explica que inicialmente consideraba al denunciado una persona “super graciosa” y le encantaba trabajar con él porque, a pesar de ser su jefe, asegura que “no se comportaba como tal”, sino que incluso le propiciaba a contarle aspectos de pareja, de confianza. “En ese momento no estaba bien con mi pareja”, asegura la joven.

Sin embargo, asegura que con el paso de las semanas comenzaron comentarios de carácter personal y sexual que le provocaron una creciente incomodidad.

"Me quedé paralizada por el miedo": el relato de la denunciante

De acuerdo con el relato presentado ante la Justicia, el episodio más grave se habría producido el 13 de febrero durante una visita guiada en el Castillo de Láchar. La denunciante sostiene que el trabajador la besó en la mejilla, muy cerca de la boca, y la sujetó por la cintura sin su consentimiento.

Según la versión recogida en la denuncia, posteriormente la condujo a una estancia apartada "con escasa iluminación", del castillo donde él presuntamente mirándole con “cara de pervertido” según palabras de la joven, le pidió ver unos tatuajes, le apartó la ropa y le dijo: "¿Puedo tocar?". Bloqueada por la situación, la joven asegura que no reaccionó con capacidad real de oponerse, la miró y le indicó: "A mí el que me gusta es este", indicando el tatuaje que tiene la denunciante entre los pechos, y ante ello, el denunciante supuestamente aprovechó esa situación y le subió el sujetador hacia arriba y metió la mano en la zona del pecho, llegando a tocarle directamente esa parte íntima del cuerpo sin su consentimiento.

La denunciante asegura que quedó bloqueada por el miedo y que no tuvo capacidad de reaccionar ante la situación. También sostiene que el trabajador le pidió que no contara lo sucedido a su esposa.

Tras ese episodio, afirma que abandonó la estancia en estado de shock, con temblores y ansiedad, y comenzó a evitar coincidir con él durante el resto de sus prácticas.

La joven sostiene que, una vez concluidas las prácticas, el trabajador continuó contactando con ella a través de WhatsApp después de que publicara un vídeo en TikTok. Según su denuncia, recibió mensajes como "con ese TikTok que subes desatada" o "¿cuándo subes el siguiente TikTok?", además de otros contactos reiterados.

Según su versión, tras bloquearlo en WhatsApp, el denunciado habría continuado escribiéndole mediante Instagram.

La denunciante asegura igualmente que puso los hechos en conocimiento de los responsables de su centro educativo y del Ayuntamiento de Láchar, inició tratamiento psicológico y remitió una carta a la Junta de Andalucía relatando lo sucedido. En ese escrito explica que decidió acudir a los tribunales para evitar que otras personas destinadas a realizar prácticas en el Castillo de Láchar puedan vivir una situación similar.

En ese escrito concluye afirmando: "Si alguien está destinado a esas prácticas en el Castillo de Láchar, las rechace para evitar lo que por desgracia me ha pasado a mí"

El Ayuntamiento de Láchar abrió una investigación interna por este presunto caso de agresión sexual en abril

La alcaldesa de Láchar, Elisabeth Barnés, ha confirmado a Onda Cero Granada que el Ayuntamiento tuvo conocimiento de estos presuntos hechos el pasado mes de marzo y que abrió una investigación interna sobre el trabajador señalado.

Según ha explicado la regidora, mantuvo reuniones tanto con la denunciante y sus padres como con el empleado investigado para conocer las distintas versiones de lo ocurrido.

En la actualidad, el trabajador se encuentra de baja laboral y ya no desempeña sus funciones como guía en el Castillo de Láchar. Asimismo, el Consistorio ha señalado que está revisando y reforzando el protocolo municipal contra el acoso y que esperará a las actuaciones judiciales antes de adoptar las medidas que considere oportunas.

La denuncia por presunta agresión sexual sigue pendiente de admisión a trámite

Por el momento, la denuncia, presentada el pasado 8 de mayo ante el Tribunal de Instancia de Santa Fe, continúa pendiente de admisión a trámite.