Controlado el incendio forestal en Beas de Granada tras movilizar ocho medios aéreos y 68 efectivos del Plan Infoca

El incendio forestal registrado este domingo en el municipio de Beas de Granada ha sido dado por controlado a las 22:58 horas, según ha informado el Plan Infoca. El fuego, declarado en el paraje Camino de El Cortijillo, ha obligado a desplegar un importante operativo de extinción con el objetivo de evitar la propagación de las llamas en una zona de alto valor forestal.

Desde el inicio de la emergencia, el dispositivo ha movilizado un total de ocho medios aéreos, además de recursos terrestres especializados, para hacer frente al incendio y estabilizar la situación.

De acuerdo con la información difundida por el Plan Infoca a través de su perfil oficial en la red social X, el operativo aéreo ha estado compuesto por dos aviones de carga en tierra, tres helicópteros semipesados, un helicóptero ligero, un helicóptero pesado del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y un helicóptero de mando.

En paralelo, los trabajos de extinción también han contado con tres autobombas desplegadas sobre el terreno, reforzando la actuación de los equipos que han intervenido desde tierra.

En total, 68 profesionales del Plan Infoca han trabajado en las labores de control del incendio forestal. La coordinación entre los medios aéreos y terrestres ha permitido contener la evolución del fuego y declarar el incendio controlado antes de la medianoche.

Aunque el incendio ya se encuentra bajo control, los efectivos continúan realizando tareas de vigilancia y remate para evitar posibles reproducciones, una actuación habitual en este tipo de emergencias forestales.

La declaración de control supone que el fuego ha dejado de presentar un riesgo de propagación, aunque las labores de extinción y vigilancia continuarán hasta que pueda darse por completamente extinguido.

Por el momento, el Plan Infoca no ha informado sobre la superficie afectada por el incendio ni sobre las posibles causas que originaron el fuego, extremos que se conocerán una vez avancen las investigaciones correspondientes.