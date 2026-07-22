El Geoparque de Granada suma un nuevo reconocimiento internacional con la obtención de la certificación como Reserva Starlight, una distinción que pone en valor la excepcional calidad de sus cielos nocturnos y su idoneidad para la observación astronómica. El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha visitado el complejo de astroturismo 'Los Coloraos', en Gorafe, con motivo de esta declaración.

La distinción reconoce específicamente aquellas zonas que cuentan con unas condiciones especialmente favorables para contemplar el firmamento y que, además, mantienen un compromiso activo con la conservación de este recurso natural y la lucha contra la contaminación lumínica.

El Geoparque de Granada refuerza su apuesta por el astroturismo

La nueva certificación supone un paso más en la estrategia para convertir el Geoparque en un destino de referencia para el turismo astronómico. El territorio ya contaba desde el pasado año con la certificación como Destino Turístico Starlight, obtenida en el marco de las actuaciones desarrolladas a través del Plan de Sostenibilidad Turística.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez ha señalado que este reconocimiento internacional representa "una importante oportunidad de desarrollo" para las comarcas del Geoparque y confirma, a su juicio, su potencial como territorio de excelencia turística y científica. El presidente provincial ha defendido que proteger los cielos permite conservar un patrimonio natural de gran valor y, al mismo tiempo, generar oportunidades económicas y de empleo.

El Geoparque de Granada logra la certificación como Reserva Starlight por la calidad de sus cielos | Diputación de Granada

En esta línea, Rodríguez ha asegurado que la Diputación continuará impulsando proyectos que transformen los recursos naturales del territorio en oportunidades de futuro, con la sostenibilidad y el respeto al entorno como ejes de actuación. También ha destacado la capacidad del Geoparque para atraer visitantes y contribuir a fijar población en el medio rural mediante iniciativas vinculadas al patrimonio natural, cultural y científico.

Una estrategia para impulsar el turismo astronómico

La certificación como Reserva Starlight es el resultado de una estrategia promovida por la Diputación de Granada para especializar el Geoparque en turismo astronómico. En este proceso han participado también el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) y empresas especializadas del sector, en un trabajo desarrollado durante años para poner en valor las condiciones naturales del territorio.

El astroturismo se encuentra entre los segmentos del ecoturismo con mayor crecimiento internacional. Se trata de una actividad sostenible y compatible con otros atractivos del Geoparque, como la geología, la arqueología, el patrimonio cultural, la gastronomía y el turismo de naturaleza.

Además, esta modalidad turística puede contribuir a aumentar las pernoctaciones y a reducir la estacionalidad de la actividad turística, al atraer a visitantes nacionales e internacionales interesados en experiencias vinculadas a la ciencia y la naturaleza. Su desarrollo también puede favorecer la creación de empleo relacionado con la economía verde y generar nuevas oportunidades para los municipios rurales.

Con esta nueva distinción, el Geoparque de Granada consolida su posicionamiento como destino de ecoturismo y astroturismo, con una oferta que combina ciencia, naturaleza, cultura y sostenibilidad bajo algunos de los cielos de mayor calidad de Europa.