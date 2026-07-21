Los Mondragones: patrimonio romano y 555 nuevas viviendas convivirán en el antiguo cuartel de Granada

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha defendido el proyecto de Los Mondragones como una muestra de que la protección del patrimonio histórico y el crecimiento de Granada pueden avanzar de forma paralela. Durante la presentación de la guía El Complejo Arqueológico de Los Mondragones. Guía del suburbio noroccidental de Florentia Iliberritana, ha señalado que este enclave representa una oportunidad para recuperar para la ciudadanía una parte de la historia de la ciudad.

¿Cómo se compatibilizará la conservación del yacimiento con el crecimiento de Granada? La respuesta, según la Junta, pasa por integrar el complejo arqueológico en la transformación urbanística de los terrenos del antiguo cuartel de Mondragones, situados entre los barrios de Doctores y La Cruz. El proyecto contempla la construcción de 555 viviendas, de las que 362 serán protegidas.

Los Mondragones, un yacimiento romano integrado en el desarrollo urbano

Rocío Díaz ha destacado que el complejo arqueológico es "mucho más que un yacimiento" y lo ha definido como un "puente entre épocas" que permite conocer cómo era la vida en Granada hace casi 2.000 años. Las excavaciones realizadas durante más de una década han permitido documentar la evolución del enclave, desde una gran villa suburbana de época romana hasta convertirse en uno de los principales suburbios de la antigua Florentia Iliberritana.

La obra 'El Complejo Arqueológico de Los Mondragones' | Junta de Andalucía

Los trabajos arqueológicos han sacado a la luz calles, viviendas, termas y espacios vinculados a la producción de aceite y vino, además de otras construcciones que evidencian la actividad económica y social de la Granada romana.

Rocío Díaz, consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio durante la presentación de La obra 'El Complejo Arqueológico de Los Mondragones' | Junta de Andalucía

La consejera ha defendido que el proyecto rompe con la idea de que preservar el patrimonio y construir nuevas viviendas son objetivos incompatibles. En su opinión, Los Mondragones demuestra que ambas actuaciones pueden reforzarse y contribuir, al mismo tiempo, a responder a una de las principales demandas de la ciudad: el acceso a la vivienda.

La actuación residencial se distribuirá entre diferentes parcelas. Las dos de titularidad de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) se destinarán a 328 viviendas protegidas, adjudicadas mediante el sistema de permuta de suelo por vivienda.

A ellas se sumarán otras 34 viviendas protegidas previstas en la parcela municipal. Por su parte, las parcelas propiedad de Metrovacesa acogerán 193 viviendas libres. En total, el desarrollo urbanístico contempla 555 nuevos hogares en los terrenos del antiguo cuartel.

Un futuro espacio cultural para Granada

La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, ha valorado la publicación de la guía como una oportunidad para acercar a los ciudadanos el conocimiento sobre Iliberri, la ciudad romana sobre la que se asienta la Granada actual. La regidora ha señalado que el conocimiento de este pasado forma parte de la identidad de la ciudad.

Marifrán Carazo, alcaldesa de Granada, en la presentación de La obra 'El Complejo Arqueológico de Los Mondragones' | Ayuntamiento de Granada

Carazo también ha avanzado que el yacimiento está llamado a convertirse en un espacio abierto a la ciudadanía una vez se desarrollen las actuaciones de musealización. La alcaldesa ha planteado incluso la posibilidad de que el recinto pueda acoger actividades culturales, como conciertos, ampliando así sus usos más allá de la divulgación arqueológica.

La presentación de la guía supone, de este modo, un nuevo paso para dar a conocer uno de los enclaves arqueológicos más relevantes de Granada, mientras continúa la transformación de los terrenos del antiguo cuartel. Un proyecto que, según sus impulsores, busca combinar la recuperación de la memoria histórica de la ciudad con la creación de nuevas viviendas y espacios para el disfrute ciudadano.