Una explosión en el gasoducto de Caniles deja herido a un operario y obliga a cortar el suministro en Loja y Almería

El suceso se ha producido mientras un operario trabajaba con maquinaria en las inmediaciones del gasoducto que atraviesa el término municipal de Caniles. Por causas que todavía se investigan, se ha registrado una explosión que ha provocado heridas al trabajador, que ha tenido que ser evacuado a un centro hospitalario.

Por el momento, no han trascendido detalles sobre la gravedad de las lesiones ni sobre el estado de salud del operario. Las circunstancias en las que se ha producido el incidente deberán ser determinadas ahora por la investigación correspondiente.

La compañía responsable de la infraestructura ha procedido a interrumpir el suministro en determinados puntos para garantizar la seguridad y permitir que se consuma el gas que permanece en el interior de las tuberías.

Entre las zonas afectadas se encuentra Loja, donde se ha producido una interrupción del suministro, y Almería, que ha registrado un corte total. La medida se mantendrá mientras se desarrollan las actuaciones necesarias para reparar los daños ocasionados y recuperar progresivamente la normalidad en el servicio.

En la zona trabajan efectivos de los servicios de emergencia, entre ellos bomberos del Parque de Baza, que han acudido al lugar para controlar la situación. La infraestructura afectada forma parte del eje de suministro Huércal-Overa-Baza-Guadix.

El objetivo de la compañía es reparar la infraestructura afectada y restablecer el funcionamiento del gasoducto lo antes posible. Para ello, se han activado los protocolos y las medidas de seguridad previstas ante este tipo de incidentes.

El subdelegado del Gobierno en Granada, Pedro Fernández, ha asegurado que, en principio, se han puesto en marcha todos los protocolos de actuación y ha descartado que el suceso suponga un riesgo para la población.

Las autoridades mantienen el seguimiento de la situación mientras se trabaja en la reparación de los daños y en el restablecimiento del suministro en los puntos afectados.