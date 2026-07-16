La familia de una anciana denuncia que sufrió quemaduras de tercer grado tras ser duchada en una residencia de Pedro Martínez

Una familia de Granada ha denunciado que una mujer de 90 años sufrió graves quemaduras de tercer grado presuntamente durante una ducha en la residencia CK Senior Manuel Alfaro, ubicada en la localidad de Pedro Martínez.

La afectada permanece ingresada en un hospital de Granada mientras su familia exige que se esclarezcan las circunstancias en las que se produjeron las lesiones.

Según ha podido saber este medio, la nieta de la anciana, Ascensión, sostiene que las quemaduras se produjeron durante la higiene de su abuela en el centro residencial. La familia asegura, además, que el trabajador que realizó la ducha fue despedido tras los hechos.

La residencia CK Senior Manuel Alfaro ha emitido un comunicado en el que sostiene que siguió el protocolo sanitario establecido desde el momento en que se detectaron las lesiones en la piel de la residente.

Según la versión del centro, el personal de enfermería avisó de inmediato al médico del centro de salud, que examinó a la mujer y prescribió un tratamiento inicial. Horas más tarde, al comprobar que la evolución no era favorable, se solicitó una nueva valoración médica y se decidió su traslado a un hospital de Granada, donde continúa ingresada.

La empresa añade que el profesional que realizó la higiene de la residente ha cesado su relación con el centro. Mientras la familia afirma que el trabajador fue despedido, la residencia se limita a indicar que ya no forma parte de la plantilla.

Asimismo, la compañía asegura que está colaborando con las autoridades sanitarias y judiciales, a las que ha facilitado toda la documentación relacionada con el caso.

En su comunicado, la dirección del centro lamenta lo ocurrido y afirma que informó a la familia desde el primer momento sobre la evolución de la residente y las actuaciones realizadas.

Además, anuncia la apertura de una revisión interna de sus procedimientos con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad en la atención a las personas mayores y evitar que pueda repetirse un episodio similar.